Ανάπτυξη 2% καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, στην ελληνική οικονομία, ενώ μεταξύ του γ’ τριμήνου και του β’ τριμήνου 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,6%.

Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία παράλληλα προχώρησε σε αναθεώρηση της περιόδου 1ο τρίμηνο 2022- 2ο τρίμηνο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% προέκυψε από τις εξής μεταβολές των βασικών μεγεθών:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 1%).

*Οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,8%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 4%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%.

Ενώ, στην τριμηνιαία σύγκριση υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 0,2%).

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 3,5%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1%.