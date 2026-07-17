Σε σταθερή τροχιά επέκτασης παρέμεινε η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης 2,0% σε ετήσια βάση (+0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), σύμφωνα με την έκθεση «Note on the Greek Economy» της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ξεπερνά αισθητά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η οποία κινήθηκε στο 0,5% σε ετήσια βάση (0,0% σε τριμηνιαία), επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα.

Η θετική αυτή πορεία καθοδηγήθηκε κυρίως από τρεις βασικούς πυλώνες: τις επενδύσεις που συνεισέφεραν 2,0 ποσοστιαίες μονάδες, τις καθαρές εξαγωγές με 0,6 μονάδες και την ιδιωτική κατανάλωση με 0,5 μονάδες, ενώ τα αποθέματα είχαν αρνητικό πρόσημο.

Στην αγορά εργασίας οι εξελίξεις παρέμειναν θετικές και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους με περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης, ενώ στην αγορά ακινήτων οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν να ανεβαίνουν, αν και με χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός αποτελεί το βασικό πεδίο προβληματισμού. Μετά το 2,9% στο οποίο έκλεισε το 2025 (λόγω του κόστους των υπηρεσιών), το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφερε ανατροπή σκηνικού, με τον γενικό δείκτη να σκαρφαλώνει κατά μέσο όρο στο 3,8% εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Πάντως, τον Ιούνιο καταγράφηκε μερική αποκλιμάκωση στο 3,9% (από 4,9% τον Μάιο), χάρη στη συγκράτηση των τιμών στις υπηρεσίες, την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Με βάση το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να μετριαστεί στο 1,9% για το 2026 και το 2027, προτού ενισχυθεί στο 2,0% το 2028.

Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η συμβολή των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα γυρίσει σε αρνητική.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,8% φέτος και να υποχωρήσει σταδιακά στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και θα μειωθούν οι τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα.

Την ίδια στιγμή, η δημοσιονομική πολιτική για το 2026 θα έχει επεκτατικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στη μείωση των φορολογικών βαρών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την πρόσφατη άνοδο του πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις του Μαΐου.

Αν το ευνοϊκό αυτό σενάριο επικρατήσει, η ανάπτυξη της οικονομίας ενδέχεται να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα (2,0% το 2026 και 2,1% το 2027-2028), με τον πληθωρισμό να συγκρατείται χαμηλότερα (στο 3,7% φέτος, 2,5% το 2027 και 2,2% το 2028).