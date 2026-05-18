Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ελεγχόμενη τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με παραδοσιακά ώριμα τυριά από τη Λέσβο.

Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της σταδιακής και μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο νησί, μετά το συναγερμό που σήμανε η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η όλη διαδικασία τελεί υπό το άγρυπνο βλέμμα των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και η αποτροπή τυχόν διασποράς της νόσου παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα.

Η μεταφορά των προϊόντων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο από μονάδες μεταποίησης που αποδεικνύουν την καθολική τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Η «ακτινογραφία» των φορτίων της δεύτερης εβδομάδας

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου (12 έως 17 Μαΐου 2026), έφυγαν από το λιμάνι της Λέσβου συνολικά 112,4 τόνοι ώριμων τυριών.

Η κατανομή ανά είδος προϊόντος διαμορφώθηκε ως εξής:

-Φέτα ΠΟΠ: 88,9 τόνοι

-Κασέρι ΠΟΠ: 11,7 τόνοι

-Λαδοτύρι ΠΟΠ: 4,9 τόνοι

-Γραβιέρα: 4,5 τόνοι

-Κεφαλοτύρι: 2,3 τόνοι

-Λοιπά τυριά: 125 κιλά

Αν στα ποσά αυτά προστεθούν και οι 237,8 τόνοι που ταξίδεψαν προς την υπόλοιπη Ελλάδα κατά την πρώτη εβδομάδα, ο συνολικός όγκος των τυροκομικών προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά από την έναρξη της άρσης των περιορισμών, ξεπερνά ήδη τους 350 τόνους.

Με «διαβατήριο» τον Οδηγό Βιοασφάλειας του ΥΠΑΑΤ

Οι εγκρίσεις για τις μεταφορές δίνονται κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Κεντρικό ρόλο στην εποπτεία έχει η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Κεντρική Υπηρεσία του οργανισμού και το Υπουργείο, εφαρμόζοντας πιστά τον ειδικό «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα».