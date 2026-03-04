Οι αγορές φαίνεται να έχουν αποτιμήσει τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο στο οικονομικό στερέωμα και μετά το αρχικό σοκ αντιδρούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία και κυρίως αισιοδοξία. Λεφτά χάνονται αλλά όχι τόσα που να «ματώσει ο πλανήτης».

Το πετρέλαιο ανέκοψε τον φρενήρη ρυθμό ανόδου, όπως και το φυσικό αέριο, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές «γύρισαν» από το πρωί ανοδικά βγάζοντας κατά τα φαινόμενα σταθερή αντίδραση στις πτωτικές συνεδριάσεις των δύο πρώτων ημερών της εβδομάδας.

Στον αντίποδα για τους πολίτες το «παιχνίδι φαίνεται να παίζεται» στις χρυσές λίρες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 1200 δολάρια η κάθε μία, ενώ ο χρυσός δεν κάνει αντίστοιχη βίαιη κίνηση στην αγορά πολύτιμων μετάλλων. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι και η λίρα δεν θα αργήσει να διορθώσει.

«Έβγαλαν αντίδραση» τα Χρηματιστήρια

Στην Αθήνα, μετά από δύο ημέρες σφοδρών απωλειών που εξανέμισαν τα κέρδη του 2026, το ΧΑ ανέκαμψε ισχυρά στις 4 Μαρτίου, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει άνοδο άνω του 4%.

Παρά την πρόσφατη διόρθωση, οι αναλυτές παρακολουθούν την αναβάθμιση του ΧΑ σε «ανεπτυγμένη αγορά», που αναμένεται να φέρει εισροές κεφαλαίων και δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις που έχουν από καιρό λάβει.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές (S&P 500, Nasdaq) σημείωσαν άνοδο σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά σε αναφορές για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης και σε στοιχεία για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Κάτι ξέρουν οι πετρελαιάδες…

Για πρώτη φορά από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν το πετρέλαιο δεν καταγράφει απώλειες, καθώς ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παράσχει υποστήριξη στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και θα ανακοινώσει περισσότερα μέτρα τις επόμενες ημέρες.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 82 σεντς, ή 1,1%, στα 73,74 δολάρια το βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 57 σεντς, ή 0,7%, στα 80,83 δολάρια.

Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου στη πλατφόρμα TTF υποχώρησε κατά από τα 48 ευρώ η MWh, καταγράφοντας μια υποχώρηση της τάξης του 12% σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Το αμερικανικό αργό WTI σχεδόν ξεπέρασε τα 78 δολάρια το βαρέλι στο υψηλό του αυτή την εβδομάδα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ένα μαζικό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, μέλους του ΟΠΕΚ, το Σαββατοκύριακο. Σημείωσε άνοδο 6% τη Δευτέρα και 5% την Τρίτη.

Η αγορά πετρελαίου για να ηρεμήσει αρκούσε μια δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ασφαλίσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης Ανάπτυξης. Υποσχέθηκε επίσης ναυτική συνοδεία για την πετρελαϊκή κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο, εάν χρειαστεί.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε καθώς ο Μπέσεντ είπε στο CNBC την Τετάρτη ότι ο Λευκός Οίκος θα προβεί σε μια σειρά ανακοινώσεων για την υποστήριξη του εμπορίου πετρελαίου στον Κόλπο.

«Έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων που θα κάνουμε» δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC. «Ξεκινήσαμε χθες με την ανακοίνωση ότι η DFC θα παρέχει την ασφάλιση τόσο για τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου όσο και για τα φορτηγά πλοία που λειτουργούν γύρω από τον Κόλπο το Σαββατοκύριακο».

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ έχει σταματήσει, καθώς οι πλοιοκτήτες φοβούνται ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχος ιρανικών αντιποίνων. Το στενό είναι το σημαντικότερο σημείο στον κόσμο για το εμπόριο πετρελαίου. Περίπου το 21% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου εξάγεται μέσω του στενού.

Ανακόπτει την ανοδική πορεία το δολάριο

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot επέκτεινε τις προηγούμενες απώλειές του, αποδυναμώνοντας έως και 0,4% πριν περιορίσει την κίνηση. Ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 1,4% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τους πληθωριστικούς φόβους και οδήγησε στη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ σταθεροποιήθηκε στα 1,1612 δολάρια, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ακολούθησε τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη και τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Διατηρείται η αναταραχή στην αγορά ομολόγων

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές επανέλαβαν τις απώλειές τους την Τετάρτη, καθώς οι αυξανόμενοι φόβοι για μια απότομη αύξηση του πληθωρισμού επηρέασαν τις μετοχές και τα ομόλογα, αφού οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε όλο το Ιράν, προκαλώντας μια ορμή για μετρητά μεταξύ των επενδυτών.