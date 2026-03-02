Μετά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα, με τις εχθροπραξίες στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ιράν – Αμερικής – Ισραήλ που επηρεάζουν και τις γειτονικές χώρες, έχουν ήδη τρομοκρατήσει την πελατεία του τουρισμού στην περιοχή αυτή και δυστυχώς συμπεριλαμβάνει και την Ανατολική Μεσόγειο και σίγουρα συμπεριλάβει και την χώρα μας αλλά και την Τουρκία η οποία συνορεύει με το Ιράν.

Τα γεγονότα των εχθροπραξιών εξελίσσονται στην γειτονική μας περιοχή στις αρχές της Άνοιξης, μιας εποχής που ξεκινούν τα προγράμματα στους τουριστικούς προορισμούς και συμπεριλαμβάνουν και τα προγράμματα στον τομέα της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο που τόσο ενδιαφέρει τη χώρα μας.

Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και γίνονται συζητήσεις για το Ανατολικό Αιγαίο και την Τουρκία, αλλά δεν εφησυχάζονται και οι υπόλοιποι προορισμοί της χώρας.

Έτσι λοιπόν οι πρόσφατες προβλέψεις μας για το έτος 2026 στον τομέα της Κρουαζιέρας που ήταν αύξηση της τάξης του 4-5% συγκριτικά με το έτος 2025, φαίνεται ότι χρειάζονται αναθεώρηση, ιδιαίτερα αν οι εχθροπραξίες αυτές συνεχισθούν για αρκετό χρονικό διάστημα, όσο πλησιάζουμε την τουριστική περίοδο.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ελπίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα απομειωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα πολύ γρήγορα.

Επανεξετάζοντας τις αγορές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα, Αμερική, Ισραήλ, Τουρκία, Ευρώπη αλλά και Σαουδική Αραβία-Μέση Ανατολή, οι οποίες αποτελούν δυνατούς πελάτες της τουριστικής βιομηχανίας διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από τους tour operators, όσον αφορά και στις κρουαζιέρες.

Με βάση αυτό το γεγονός παράγοντες του τουρισμού είναι σχετικά συγκρατημένοι για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της κρουαζιέρας. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι αν ίσως διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του 2025. Εφόσον η παρούσα κατάσταση συνεχίσει για αρκετό διάστημα θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνουν Αίγυπτο, Ισραήλ, Τουρκία και άλλους προορισμούς στην περιοχή.

Το 2026 έχουν προγραμματιστεί αρκετά νέα πλοία και ιδιαίτερα lux κρουαζιερόπλοια με πολύ ενδιαφέροντα δρομολόγια σε νέους προορισμούς στην χώρα μας.

Ήδη αρκετές εταιρείες μελετούν την πιθανή αλλαγή προγραμμάτων, εάν αυτό χρειαστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπάρχει για την Βόρεια Ευρώπη (για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα και για πολύ περιορισμένη προσφορά σε τουριστικούς λιμένες). Υπάρχει μια σκέψη για προγραμματισμούς που αφορούν την Δυτική Μεσόγειο.

Η μεγάλη διαφορά θα γίνει με τους Αμερικανούς επιβάτες οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα στην περιοχή τους και η Καραϊβική να ανεβαίνει πολύ σε ποσοστά επισκεψιμότητας.

Όμως η σημαντική υποτίμηση του δολαρίου αποτελεί αρνητικό κίνητρο για τα ταξίδια τους προς Ευρώπη, εφόσον πλέον τα ταξίδια τους προς Ευρώπη θεωρούνται αρκετά ακριβά. Τώρα όμως το δολάριο ανατιμάται έναντι του ευρώ. Το θέμα είναι για πόσο.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να αναφέρει κανείς και τις επιπτώσεις στο κόστος όσον αφορά την λειτουργία των τουριστικών μονάδων, τις μεταφορές αλλά και το κόστος λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων με ιδιαίτερη αιτία την αύξηση των καυσίμων και όχι μόνο.

Όσον αφορά τώρα την Ασιατική αγορά αλλά και την Μέση Ανατολή, η Ασιατική αγορά αυξάνει σημαντικά την χωρητικότητα στην κρουαζιέρα για την χειμερινή περίοδο. Έτσι λοιπόν τα εν λόγω πλοία αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιστροφής στους θερινούς τους προορισμούς, ιδιαίτερα προς την Ευρώπη, μέσω των στενών Ormouz. Αποτέλεσμα είναι να επιστρέψουν με προορισμό τον γύρο της Αφρικής με κόστος και χρόνο σχεδόν διπλάσιο.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ormouz, με πολύ ενδιαφέροντες προορισμούς (Dubai, Abu Dhabi, Doha) υπάρχουν ήδη δύο κρουαζιερόπλοια Ελληνικής διαχείρισης και πολλά άλλα πλοία φαίνεται να είναι παγιδευμένα στην περιοχή με τεράστιες δυσκολίες ώστε να επιστρέψουν στην Μεσόγειο για τα θερινά προγράμματα τους.

Με κλειστά αεροδρόμια και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό αλλά και την αλλαγή επιβατών με προορισμούς μέσα στη δύνη του πολέμου δεν μπορούν να συνεχιστούν τα προγράμματα. Επιπλέον με κλειστά τα στενά του Ormouz, τα πλοία είναι αδύνατον να επιστρέψουν στους θερινούς προορισμούς τους, αν συνεχίσουν οι εν λόγω εχθροπραξίες.

Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή επηρεάζοντας παγκοσμίως ενεργειακές περιπέτειες, υψηλά κόστη μεταφορών και γενικά ακρίβεια σχεδόν σε όλα τα προϊόντα.

Το βασικότερο θέμα για τα ανωτέρω είναι βέβαια το κλείσιμο των στενών Ormouz που καθιστά την άφιξη των δεξαμενοπλοίων στον προορισμό τους άγνωστη. Επίσης και πλοία/φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα παγκοσμίως προς Ευρώπη, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Το τόσο σημαντικό γεγονός που ζούμε τώρα και έχουμε ζήσει και στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις είναι για μια ακόμη φορά απόδειξη ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη περιοχή.

Ας ελπίσουμε ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν το συντομότερο, χωρίς άλλο ρίσκο και ζημιές ιδιαίτερα στο τουριστικό μας προϊόν που μόλις εποχιακά αρχίζει στην περιοχή μας.