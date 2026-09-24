Σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία της γερμανικής οικονομίας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους προχώρησαν τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η καταγραφόμενη ανάκαμψη στηρίζεται ακόμη σε εύθραυστες βάσεις.

Σύμφωνα με τη φθινοπωρινή έκθεση των ερευνητικών ιδρυμάτων, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Γερμανίας αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 1,3%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σύγκριση με την αρχική εαρινή εκτίμηση που διαμορφωνόταν στο 0,6%.

Η ανοδική αυτή προσαρμογή αποδίδεται κυρίως στη δυναμική ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα και των εξαγωγών, οι οποίες ευνοήθηκαν από την ευρώτητα της παγκόσμιας οικονομίας και την ταχεία ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η θέση της γερμανικής βιομηχανίας ενισχύθηκε προσωρινά εξαιτίας των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν.

Στον αντίποδα, το ενεργειακό σοκ και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης λειτούργησαν ως τροχοπέδη για τον ρυθμό ανάπτυξης, αν και οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι επιδράσεις αυτές δεν έχουν ακόμη διαχυθεί ευρέως στις υπόλοιπες τιμές καταναλωτή.

Παρά την αναβάθμιση των δεικτών, οι οικονομολόγοι υπογραμμίζουν ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ευάλωτη, επιβαρυνόμενη από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα χρόναια διαρθρωτικά ζητήματα, αλλά και από παροδικούς παράγοντες, όπως η υποχώρηση της στάθμης των υδάτων που επηρεάζει τις μεταφορές στο τρέχον τρίμηνο.

Όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη προοπτική, τα ινστιτούτα τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,1% για το 2027 (από 0,9% προηγουμένως), αναμένοντας αισθητή επιβράδυνση στο 0,4% για το 2028.

Τέλος, η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πολιτικές εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι η άνοδος του λαϊκισμού σε ορισμένους τομείς απειλεί την ελκυστικότητα της Γερμανίας ως προορισμού για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα εκφράζεται προβληματισμός για την πολιτική σταθερότητα κατά τη διαδικασία συγκρότησης κυβερνήσεων στα κρατίδια όπου πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εκλογικές αναμετρήσεις.