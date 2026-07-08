Άμεση λύση στα ζητήματα που ανέδειξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σχετικά με την καταγραφή των ανελκυστήρων της χώρας δίνει η νέα τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση ενεργοποιείται εκ νέου η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ παράλληλα παγώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, διευκολύνοντας την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η νέα ρύθμιση προχωρά σε πλήρη κωδικοποίηση των κανόνων που διέπουν την καταχώριση των ανελκυστήρων

Η επίσημη προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ορίζεται στους τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, στο οποίο θα καταγράφονται οι επιθεωρημένοι και εκσυγχρονισμένοι ανελκυστήρες.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να δηλώσουν κάθε εκκρεμότητα χωρίς τον φόβο κυρώσεων.

Ακόμη και μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, το Μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό για νέες εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026, για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παλαιών συστημάτων, καθώς και για διορθώσεις ή μεταβολές στοιχείων.

Αναφορικά με τους νέους ανελκυστήρες, εκείνους δηλαδή που τοποθετούνται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή τους θα γίνεται με ευθύνη του εγκαταστάτη εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης με τη σήμανση «ΕΕ» προκειμένου να αποφευχθεί το πρόστιμο.

Επιπλέον, δίνεται μια σημαντική περίοδος χάριτος έως τις 10 Ιουλίου 2027, κατά την οποία ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορεί να δηλώσει οποιονδήποτε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αρκεί να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης από έναν τουλάχιστον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του κτιρίου, η οποία θα βεβαιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και του ανελκυστήρα.

Η τροπολογία εισάγει επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τη συντήρηση, καθώς ορίζει ότι καμία τακτική τεχνική εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα αν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει έγκυρο αριθμό απογραφής στο Μητρώο, με μοναδική εξαίρεση τις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή ακινητοποίηση του θαλάμου ή την αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Μετά το πέρασμα των προθεσμιών, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα, το οποίο θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται από τους επαγγελματίες του κλάδου κατά τη διάρκεια των τακτικών τους ελέγχων.

Τέλος, με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρόκειται να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και οι διαδικασίες για την ψηφιακή βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η μεταφορά όλων των δεδομένων από το προσωρινό Μητρώο Απογραφής στο μόνιμο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις που σχετίζονται με τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης αναστέλλονται και επίσημα.