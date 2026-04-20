Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% στις πρώτες συναλλαγές, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έδειχνε σημάδια τερματισμού.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί.

Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κατά 10% πριν το Σαββατοκύριακο, καθώς το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι θα επιτρέψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

Οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν επίσης το δολάριο σε πορεία προς το υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια.