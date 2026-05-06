Μεγαλύτερη του τέσσερα τοις εκατό παραμένει η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2026, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διαφορά μεταξύ των δύο επιτοκίων μειώθηκε ελαφρώς, αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλη και σίγουρα παραμένει μεγαλύτερη από εκείνη του μέσου όρου της ΕΕ.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,08 εκατοστιαίες μονάδες από 4,27 εκατοστιαίες μονάδες που ήταν τον Φεβρουάριο.

Οι νέες καταθέσεις δεν «επιβραβεύονται» παρά με ένα ελάχιστο επιτόκιο της τάξης του 0,31%.

Για τις ετήσιες προθεσμιακές καταθέσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, μόλις, στο 1,09% για τα νοικοκυριά και στο 1,75% για τις επιχειρήσεις.

Διαφορετική η εικόνα για τα δάνεια

Ο δανεισμός δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός και το μέσο επιτόκιο για όλα τα δάνεια διαμορφώθηκε στο 4,39%.

Τα καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπως αυτά μέσω πιστωτικών καρτών και τα ανοικτά δάνεια μειώθηκαν στο 14,65%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε στο 9,81%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει ελκυστικό αν και αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Λίγο ακριβότερα έγιναν τα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4 μονάδες βάσεις στο 4,53%.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο έχουν πλέον επιτόκιο στο 3,91%.