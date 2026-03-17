Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο προς τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τις παρατεταμένες διαταραχές του εφοδιασμού εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών, αφότου οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, έναν βασικό κόμβο που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, προκαλώντας ανησυχίες για τη συνέχιση των αναταραχών και καθυστερώντας περαιτέρω την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου παγκόσμιου σημείου συμφόρησης για τη ναυτιλία.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προέτρεψε τις συμμαχικές χώρες να συμβάλουν στην εξασφάλιση της διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ολλανδικό TTF διαπραγματεύονται την Τρίτη στα 52,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) με άνοδο 2,65%.