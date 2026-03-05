Η σύγκρουση στο Ιράν οδήγησε τις τιμές πετρελαίου ανοδικά και σήμερα, διατηρώντας συγκρατημένη πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές ύστερα από τις αναφορές για προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, μόλις λίγες ώρες αφότου η αμερικανική Γερουσία απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος με σκοπό να περιοριστούν οι εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, λόγω της σθεναρής υποστήριξης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στις αγορές ενέργειας θα αποτελεί «μικρό τίμημα» για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Ωστόσο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είχε προειδοποιήσει ότι ήδη δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι εικασίες για την πιθανή ετοιμότητα του Ιράν να προσέλθει σε συνομιλίες βοήθησαν τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες να αντιστρέψουν τις ήπιες, πρωινές τους απώλειες, αν και το ευρώ παρέμενε υπό πίεση καθώς το πετρέλαιο ανήλθε στα 83 δολάρια.

Κάποιοι χρηματιστές δήλωσαν ότι το βελτιωμένο κλίμα παρατηρήθηκε μετά το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα ως «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης χθες ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim τις πρώτες πρωινές ώρες.

Χθες ο Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 11:49 ώρα Ελλάδας. Αντέστρεψε κάποιες από τις αρχικές του απώλειες και επέκτεινε τα χθεσινά κέρδη.

Οι τράπεζες, που βρέθηκαν στο επίκεντρο κατά το πρόσφατο ξεπούλημα, ενισχύθηκαν νωρίτερα περίπου κατά 0,5%, ενώ οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών εμφάνιζαν ανάμικτη εικόνα, με μόνο την Air France να ενισχύεται κατά σχεδόν 1%.

Οι ανησυχίες για την προσφορά ενέργειας συνέχιζαν να οδηγούν ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο.

Το πετρέλαιο μπρεντ, που έχει ενισχυθεί σχεδόν 15% μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν το σαββατοκύριακο, αυξήθηκε έως τα 84,25 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει στα 83 δολάρια στη διαπραγμάτευσή του στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, περίπου 300 πετρελαιοφόρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο στενό του Χορμούζ, με την είσοδο και την έξοδο των σκαφών από το σημείο αυτό να έχει σχεδόν σταματήσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Το δολάριο σημείωσε και πάλι κέρδη. Ο δείκτης δολαρίου, που παρακολουθεί την αξία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,2% στο 98,9.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% στο 1,1610 δολάριο, ενώ το γεν υποχώρησε στα 157,20 ανά δολάριο.