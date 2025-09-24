Στην ανοδική πορεία των εγχώριων αερομεταφορών και στις ενέργειες που απαιτούνται για τη διατήρηση της δυναμικής τους αναφέρθηκαν η Καλλιόπη Λύκου, Αναπληρώτρια Διοικητή ΑΠΑ, ο Γιώργος Σαουνάτσος, Διοικητής ΥΠΑ, ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο Γιώργος Βαρσάμης, Head of Cluster A Fraport Greece, ο Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations Officer AEGEAN και ο Αλέξανδρος Τσακτάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Global Aviation κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στο ΜΕΓΑΡΟ Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Καλλ. Λύκου, ΑΠΑ: Παγκόσμιο πρόβλημα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Ίση πρόσβαση και υγιής ανταγωνισμός είναι η βασική αποστολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), όπως διαβεβαίωσε η αναπληρώτρια διοικητής της Αρχής, Καλλιόπη Λύκου.

Η κα Λύκου περιέγραψε τις ενέργειες που υλοποιεί η Αρχή, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσφατη ενημέρωση που έγινε προς τους εποπτευόμενους φορείς για τη νέα κοινοτική οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, οι ανοιχτές διαδικασίες και οι διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές για τις άγονες γραμμές, το ψηφιακό περιβάλλον που αναπτύσσεται στον τομέα της ασφάλειας για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, αλλά και η σχεδιαζόμενη δράση ώστε η νέα γενιά να γνωρίσει τον χώρο της αεροπορίας.

Όπως παρατήρησε η ίδια, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και για το λόγο αυτό ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει προγραμματίσει σειρά δράσεων ώστε να προσελκύσει περισσότερους νέους και γυναίκες στον κλάδο.

Μιλώντας στο ITC 2025 από το Μόντρεαλ του Καναδά, όπου συμμετέχει στην 42 Σύνοδο του ICAO, η κα Λύκου σημείωσε ότι ασφάλεια πτήσεων, βιωσιμότητα, νέες τεχνολογίες, κυβερνοασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Γ. Σαουνάτσος, ΥΠΑ: Σύντομα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της ΥΠΑ

Τις επόμενες ημέρες τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τον Γιώργο Σαουνάτσο, διοικητή της Υπηρεσίας. Βασικός στόχος της απόφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ΥΠΑ να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα. Παράλληλα, σε λίγες ημέρες ορκίζονται οι 97 επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού πρόσληψης ελεγκτών που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα ακολουθήσει η πρόσληψη 72 ελεγκτών ακόμη. «Οι προσλήψεις ελεγκτών θα συνεχιστούν και το 2027», συμπλήρωσε.

Ακόμη, στο τελικό στάδιο υλοποίησης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόληψη 43 νέων ηλεκτρονικών , ενώ έχει εγκριθεί η πρόσληψη ακόμη 43 για το 2026. Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, η ΥΠΑ εργάζεται πάνω σε 13 μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τα δύο πιο εμβληματικά έργα να περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ. Καταλήγοντας, ο κ. Σαουνάτσος παρατήρησε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα, με «την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό της αεροπορικής κίνησης να απαιτεί διαρκείς επενδύσεις σε νέα συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, αλλά και προσαρμογή σε θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο οικοσύστημα, όπου ο κλάδος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αειφόρο ανάπτυξη, τον συνεχή μετασχηματισμό και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας».

Αλ. Αραβανής, ΔΑΑ: Το 2032 ολοκληρώνεται η επέκταση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Με πιο ορθολογικό ρυθμό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ελλάδα, εκτίμησε ο Αλέξανδρος Αραβανής, γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, ο κ. Αραβανής εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ευρώπη θα κινηθεί ανοδικά κατά 2% – 3%, με την Ελλάδα να αναπτύσσεται ενδεχομένως και με 1% – 2% παραπάνω.

Στην περίπτωση του ΔΑΑ, φέτος κινείται με άνοδο περίπου 7% σε σχέση με πέρυσι και κατά περίπου 33% σε σύγκριση με το 2019. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης προέρχεται κυρίως από το διεθνές δίκτυο, καθώς οι νέες συνδέσεις με προορισμούς του εξωτερικού είναι πολλές με χαρακτηριστικότερη εκείνες με τις ΗΠΑ και το Καναδά που θα φτάσουν φέτος τις 16 ημερήσια.

Η ανάπτυξη συνεχίζεται και τους χειμερινούς μήνες, με την επιβατική κίνηση της φετινής περιόδου να εκτιμάται αυξημένη κατά τουλάχιστον 5% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια έχει αυξηθεί πάνω από 30% σε σχέση με το 2019, «ρυθμός εξαιρετικά μεγάλος», που τελικά επιβάλλει σοβαρές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας ώστε να διατηρηθεί και να επαυξηθεί το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων αεροπορικών υπηρεσιών.

Το αερομεταφορικό προϊόν είναι σχεδόν ταυτόσημο με το τουριστικό προϊόν μιας και περίπου 75% του εισερχόμενου τουρισμού φτάνει στη χώρα με αερομεταφορά, γι αυτό θα πρέπει να διασφαλιστούν οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές της τουριστικής αγοράς γενικότερα όπως συμβαίνει και με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών που υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων, ύψους 1,3 δισ. Ευρώ».

Όπως εξήγησε, τα πρόδρομα έργα έχουν ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του επταώροφου κτιρίου στάθμευσης, καθώς και η δημιουργία 32 νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών που θα παραδοθούν εντός του 2027, ενώ ακολουθεί το κύριο έργο που θα αυξήσει τη χωρητικότητα στα 40 εκατ. επιβάτες στον ΔΑΑ. Φέτος θα εξυπηρετηθούν περίπου 33,8 εκατ. επιβάτες. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το 2032, με το μεγαλύτερο μέρος του έργου να παραδίδεται σταδιακά έως τις αρχές του 2030.

Γ. Βαρσάμης, Fraport Greece: Το 2025 η χρονιά θα ολοκληρωθεί με περίπου με 36,5 εκατ. επιβάτες

Ανάπτυξη της τάξης του 4,6% κατέγραψαν, στο 8μηνο του 2025, τα ελληνικά αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, σύμφωνα με τον Γιώργο Βαρσάμη, Head of Cluster A της εταιρείας.

«Προφανώς, υπάρχουν γεγονότα που επηρεάζουν την ανάπτυξη, όπως όσα έγιναν στη Σαντορίνη ή όσα γίνονται με το Ισραήλ. Ωστόσο, σιγά σιγά εξομαλύνεται η κατάσταση», είπε. Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport Greece, τόνισε ότι «βασίζεται στον σχεδιασμό ανάπτυξης των τεσσάρων αεροδρομίων σε Κέρκυρα, Κω, Μύκονο και Σαντορίνη, μια επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ. Θέλουμε στο μέλλον να έχουμε μια σταθερή επιβατική κίνηση».

Όπως είπε, «Κάθε χρόνο υπάρχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα, περίπου 50 εκατ. ευρώ, με τα οποία υλοποιούνται μικρής κλίμακας επεμβάσεις, που βοηθούν στη βελτίωση των συνθηκών για τους επιβάτες. Ακόμη, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάλλει με 145 εκατ. ευρώ, μέσω προγράμματος που αφορά στην αναδιαμόρφωση των διαδρόμων και των τροχοδρόμων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροδρομίων και το οποίο θα υπάρχει και φέτος.

Επιπλέον, έργα γίνονται και στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς και Χανίων. Είμαστε ο δεύτερος οργανισμός στην Ευρώπη που διαχειριζόμαστε έναν αριθμό 14 αεροδρομίων και είναι πρόκληση για εμάς να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας».

Σύμφωνα με τον κ. Βαρσάμη, η χρονιά έκλεισε θετικά και το μέλλον προβλέπεται πολύ αισιόδοξο. «Από το Πάσχα του 2017 μέχρι σήμερα διανύσαμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο. Πέρυσι, η συνολική επιβατική κίνηση της Fraport Greece ήταν στα 36 εκατομμύρια.

Την φετινή χρονιά αναμένουμε περίπου 37 εκατ. επιβάτες. Μόνο τον Αύγουστο είχαμε 6,8 εκατ. επιβάτες. Το μέλλον είναι πολύ θετικό για την επιβατική κίνηση. Η κίνηση των αεροδρομίων της Fraport Greece είναι πολυπαραγοντική. Συνεχώς επικοινωνούμε με τους τοπικούς φορείς και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε», κατέληξε.

Π. Νικολαΐδης, AEGEAN: Συνεχίζονται οι επενδύσεις σε νέα αεροσκάφη, αυξάνονται κατά 10% οι προσφερόμενες θέσεις

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας εμφανίστηκε ο κ. Π. Νικολαΐδης, Chief Ground Operations Officer της AEGEAN

«Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε αύξηση της κίνησης κατά 4% και του κύκλου εργασιών κατά 5%, με τη σεζόν να έχει επιμηκυνθεί, ειδικά από τους Έλληνες. Η χρονιά θα είναι καλύτερη από πέρυσι» τόνισε ο Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations Officer της AEGEAN.

Σημείωσε πως η περίοδος άρχισε νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ υπάρχει αύξηση των διαθέσιμων θέσεων τόσο από την AEGEAN, όσο και από άλλους αερομεταφορείς. Δεν λείπουν βέβαια και οι προκλήσεις, όπως η ανάγκη να γίνει νωρίτερα η συντήρηση των κινητήρων GTF της Pratt & Whitney στα νέα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο το σύνολο του στόλου, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με ακυρώσεις δρομολογίων προς το Τελ Αβίβ, τον Λίβανο και την Ιορδανία.

Όσον αφορά στον προσεχή χειμώνα, ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε ότι η εταιρεία προγραμματίζει τη διάθεση 10% περισσότερων θέσεων, συνεχίζοντας παράλληλα κάποια σημαντικά απευθείας δρομολόγια που ξεκίνησαν την θερινή περίοδο, όπως το Ηράκλειο – Μόναχο και Ηράκλειο – Κωνσταντινούπολη, ενώ θα εγκαινιαστούν νέες απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε προορισμούς, όπως η Πράγα και η Κωνσταντινούπολη.

Ο Chief Ground Operations Officer της AEGEAN τόνισε πως η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα αεροσκάφη με στόχο ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε Airbus 320/321 neo φτάνει τα 60 αεροσκάφη, από τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί τα 39. Μεταξύ αυτών, τέσσερα Airbus Α321neo LR και δύο Airbus Α321neo XLR με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, τα οποία θα εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα δρομολόγια προς το Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Αλ. Τσακτάνης, Global Aviation: Έλλειμμα 350.000 χειριστών στις αερομεταφορές την επόμενη 20ετία

Για την αυξημένη ζήτηση σε επαγγελματίες πιλότους μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Global Aviation, Αλέξανδρος Τσακτάνης, δηλώνοντας πως παρατηρείται μία ισχυροποίηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πιλότων, η οποία εκτός από την ελληνική αγορά μπορεί να αφορά και την παγκόσμια.

Πρόκειται για μία εκρηκτική άνοδο, καθώς έχει ξεπεράσει ακόμα και τα προ κορονοϊού επίπεδα, ενώ εκτίμησε ότι η μόνη «ανησυχία» του κλάδου είναι το πως θα μπορέσει να ικανοποιήσει τη ζήτηση παρά το εάν θα υπάρξει κάποια επιβράδυνση.

Τόνισε ότι το ζήτημα που δημιουργείται είναι η εκπαίδευση ικανών πιλότων, γεγονός και το οποίο απαιτεί άμεσες επενδύσεις και χρόνο καθώς για να βγουν στην αγορά χρειάζονται ένα έως δύο έτη. Επομένως, όπως πρόσθεσε, ίσως ένας εξορθολογισμός της ζήτησης να ήταν μία καλή εξέλιξη.

Σχετικά με την εκπαίδευση, επισήμανε, πως σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παραδίδονται μαθήματα τόσο για τους επαγγελματίες πιλότους, όσο και για το προσωπικό που θέλει να απασχοληθεί στη διοίκηση των αεροπορικών οργανισμών, ο οποίος είναι ένας ακόμα κλάδος που αναζητά διαρκώς εργαζομένους.

Για τις επενδύσεις της Global Aviation ανέφερε ότι αυξάνεται ο στόλος ενώ ενισχύονται οι υποδομές της εταιρείας, με την πρόσφατη αγορά ιδιωτικού αεροδρομίου στην Κωπαΐδα καθώς οι κρατικές υποδομές δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες της εταιρείας, και ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Σχολίασε πως παρά το γεγονός ότι το επάγγελμα θα έπρεπε να είναι θελκτικό για το κόσμο παραμένει η δυσκολία προσέλκυσης πιλότων και μηχανικών.

Επιπλέον, εκτίμησε πως στην επόμενη 20ετία θα υπάρξει ένα έλλειμμα 350.000 χειριστών για τις αερομεταφορές. Μιλώντας για τα προβλήματα του κλάδου της εκπαίδευσης, σταχυολόγησε τα εμπόδια στην εναέρια κυκλοφορία, την έλλειψη υποδομών, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του αεροπορικού προϊόντος.

Ωστόσο, παρατήρησε πως γίνονται τα τελευταία χρόνια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και όχι πάντα με την επιθυμητή ταχύτητα, από την ΑΠΑ και την ΥΠΑ, και πρόσθεσε πως ο ιδιωτικός τομέας με την δική του ανάπτυξη πρέπει να «σπρώχνει» το δημόσιο τομέα στο να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις.