Με αυξημένο επιτόκιο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία τίτλων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,72%, καταγράφοντας άνοδο σε σύγκριση με το 2,64% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας του Οκτωβρίου.

Υπερκάλυψη 2,69 φορές από τους επενδυτές

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονο, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,077 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, το ποσό αυτό υπερκάλυψε το δημοπρατηθέν κεφάλαιο κατά 2,69 φορές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ελκυστικότητα των βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων.

Διακανονισμός και διαδικασία προσφορών

Η δημοπρασία διεξήχθη μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), με την ημερομηνία διακανονισμού να ορίζεται για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τη διαδικασία έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ, όπως ισχύει πάγια, κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.