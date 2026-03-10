Άνοδο 5,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 1,1%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Αυτή η εξέλιξη προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

*Κατά 22,5% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

*Κατά 1,1% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Από τη μείωση:

*Κατά 3,4% του δείκτη παροχής νερού.

*Κατά 16,2% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.