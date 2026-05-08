Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ.

Στις αγορές ενέργειας, το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 96,80 δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες περιλάμβαναν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και μικρά σκάφη, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε δικά του πλήγματα καθώς τα αμερικανικά πλοία κινούνταν εκτός του Περσικού Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ.