Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Brent κατέγραψε άνοδο 2,4 δολαρίων ή 2,2%, φτάνοντας τα 111,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3 δολάρια ή 2,7%, διαμορφούμενο στα 114,57 δολάρια ανά βαρέλι.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αύξησε την πίεση προς το Ιράν, προειδοποιώντας, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχοποιήσουν κρίσιμες υποδομές, όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, ήδη από την Τρίτη.

