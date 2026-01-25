Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τους εμπορικούς συλλόγους είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει αυτόνομα αν θα σηκώσει ρολά.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Παρά το γεγονός ότι η αγορά θα είναι ανοιχτή, η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ παραδοσιακά επιλέγει να παραμείνει κλειστή τις Κυριακές των εκπτώσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της αλυσίδας LIDL, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οδηγίες για ασφαλείς αγορές και δικαιώματα καταναλωτών

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστήνει ιδιαίτερη προσοχή, υπενθυμίζοντας τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την εκπτωτική περίοδο:

Αναγραφή τιμών: Πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς τόσο η αρχική όσο και η νέα, μειωμένη τιμή. Η προγενέστερη τιμή ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν την έναρξη των εκπτώσεων.

Ποσοστά έκπτωσης: Η αναγραφή γενικού ποσοστού έκπτωσης στη βιτρίνα επιτρέπεται μόνο αν αυτό αφορά τουλάχιστον το 60% των προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να αναφέρεται το εύρος (π.χ. «από 20% έως 50%»).

Καταστήματα Stock/Outlet: Είναι υποχρεωμένα να δείχνουν καθαρά τη διαφορά μεταξύ παλιάς και νέας τιμής, καθώς και όλες τις ενδιάμεσες μειώσεις.

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Το νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό για την προστασία του κοινού. Σε περιπτώσεις παραπλανητικών προσφορών, τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, οι κυρώσεις διπλασιάζονται, φτάνοντας έως και το 4%.

Περιορισμένη αγοραστική κίνηση βλέπουν οι έμποροι

Η εικόνα της αγοράς κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων παραμένει σύνθετη. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας πρόσφατα με δημοσιογράφους, οι τιμές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, με τις εκπτώσεις να φτάνουν μεσοσταθμικά το 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 70%. Παρ’ όλα αυτά, η καταναλωτική κίνηση παραμένει υποτονική. Σύμφωνα με τον κ. Κογιουμτσή, βασική αιτία είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρατεταμένη χρήση προσφορών και εκπτωτικών περιόδων, μετά την απελευθέρωση του σχετικού πλαισίου το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερε, τέθηκε πρόσφατα και σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Μαραβέγια, με αίτημα την επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος.

«Η συνεχής προβολή προσφορών δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και διευρύνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων», υπογράμμισε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Black Friday, η οποία – όπως είπε – δεν μπορεί να διαρκεί ενάμιση μήνα, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε μία έως τέσσερις ημέρες, ώστε να διατηρεί τον πραγματικό εκπτωτικό της χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στους καταναλωτές, τόνισε ότι πρέπει να δίνουν προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές, υπογραμμίζοντας ότι η διπλή αναγραφή -της αρχικής και της μειωμένης τιμής- είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί αν η έκπτωση είναι πραγματική σε σχέση με τις τιμές των τελευταίων 30 ημερών. Όπως σημείωσε, οι πλασματικές εκπτώσεις πλήττουν τόσο τον καταναλωτή όσο και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.