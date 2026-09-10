Στην έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων προχωρά η κυβέρνηση στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με το άνοιγμα της ειδικής πλατφόρμας που αφορά 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Λέσβο, στον απόηχο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού που οδήγησαν στη θανάτωση χιλιάδων ζώων.

Παράλληλα, οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κάλυψη των ζημιών σε ζωοτροφές και γάλα αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται εντός του Οκτωβρίου.

Στο πεδίο των υγειονομικών ελέγχων, η επιχείρηση περιορισμού της νόσου κλιμακώνεται με την αύξηση των κτηνιατρικών δυνάμεων από 35 σε 50 στελέχη από τη Δευτέρα, ενώ στη μάχη συνδράμει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικούς κτηνιάτρους.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές στο νησί, υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός παραμένει στο ΥΠΑΑΤ και ότι η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στοχεύει στην ταχύτερη ιχνηλάτηση και εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλλων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση σε 13 εκτροφές που έχουν εντοπιστεί θετικές στον ιό αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η προβλεπόμενη θανατολογία των ζώων.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τις εν λόγω εστίες «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο, τονίζοντας ότι η παραμονή των προσβεβλημένων ζώων θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συνολική προσπάθεια εκρίζωσης της νόσου και υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του νόμου και των υγειονομικών κανόνων είναι υποχρεωτική για όλους.