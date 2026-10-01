Περεταίρω διεύρυνση σημείωσε το επιτοκιακό περιθώριο (spread) μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο, καθώς οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν σχεδόν αμετάβλητες τις αποδόσεις των ταμιευτηρίων, την ώρα που το μέσο κόστος δανεισμού σημείωσε άνοδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε καθηλωμένο στο 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,79%, διαμορφώνοντας τη μεταξύ τους ψαλίδα στις 4,42 ποσοστιαίες μονάδες (από 4,30% τον Ιούλιο).

Στο σκέλος των καταθέσεων, οι αποδόσεις για τα νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, με τους λογαριασμούς μιας ημέρας στο 0,03% και τις προθεσμιακές έως ένα έτος να υποχωρούν ελαφρώς στο 1,17%.

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις είδαν τις αποδόσεις των τρεχούμενων λογαριασμών τους να ενισχύονται στο 0,21%, ενώ οι δικές τους προθεσμιακές προσαρμόστηκαν στο 1,97%.

Στις χορηγήσεις καταγράφηκε μια εικόνα δύο ταχυτήτων, με τις ελαφρύνσεις στους ιδιώτες να αντισταθμίζονται από την επιβάρυνση του επιχειρηματικού τομέα.

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η υποχώρηση του μέσου επιτοκίου στα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια στο 3,39% (-14 μονάδες βάσης) και στα καταναλωτικά τακτής λήξης στο 9,89% (-56 μονάδες βάσης), αν και οι πιστωτικές κάρτες και οι υπεραναλήψεις ακρίβυναν στο 14,59%.

Αντίθετα, το κόστος χρηματοδότησης για τον επιχειρηματικό κόσμο σημείωσε άνοδο. Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο επιβαρύνθηκαν στο 4,35%, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,58%.

Στη διάρθρωση βάσει μεγέθους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις μεσαίες χρηματοδοτήσεις (250 χιλ. έως 1 εκατ. ευρώ) που έφτασαν το 4,69%, ενώ τα μεγάλα εταιρικά δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο 4,24%.