Ανθεκτικότητα έναντι των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και της διεθνούς αβεβαιότητας επέδειξε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, σύμφωνα με τα νεότερα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η θετική αυτή τροχιά αποτυπώνει τη σταδιακή καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμού και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που εφαρμόζεται την τελευταία επταετία με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν δωδεκάμηνο τουριστικό πόλο έλξης.

Η ακτινογραφία των ταξιδιωτικών εισπράξεων

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες συνέχισαν να ψηφίζουν μαζικά Ελλάδα, αγνοώντας το ρευστό διεθνές περιβάλλον:

Η επίδοση του Απριλίου: Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καταγράφηκε σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας στην περιοχή του Κόλπου και παρά τις διαδοχικές παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.

Το «εκρηκτικό» πρώτο τετράμηνο: Ακόμη πιο εμφατική είναι η εικόνα στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, όπου οι τουριστικές εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μέγεθος αυτό μεταφράζεται σε ένα εντυπωσιακό «άλμα» της τάξης του 37% (αύξηση κατά 753 εκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως στις χώρες προέλευσης των τουριστών αλλά και στη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, αναμένεται να δοθούν επίσημα στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος την προσεχή Δευτέρα.