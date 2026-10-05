Με θετική διαφοροποίηση έναντι των υπόλοιπων χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας έκλεισε η συνεδρίαση της Δευτέρας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στην ΗΔΑΤ.

Παρά το ιδιαίτερα νευρικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς τίτλου κατέγραψε μικρή αποκλιμάκωση, υποχωρώντας στο 4,52% από 4,54% που έκλεισε την Παρασκευή.

Αρχίζει τα προβληματίζει το spread

Την ίδια στιγμή, το γερμανικό δεκαετές ομόλογο (Bund), το οποίο αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, κινήθηκε πέριξ του 3,49%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια λόγω της αυξανόμενης πολιτικής και δημοσιονομικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα, η διαφορά απόδοσης (spread) του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διαμορφώθηκε περίπου στις 102 μονάδες βάσης, παραμένοντας οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 μονάδων, αλλά παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ανθεκτικότητα των ελληνικών τίτλων αποδίδεται στη σταθερή δημοσιονομική εικόνα της χώρας και τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης.

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην Ευρωζώνη

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει πλέον χαμηλότερο κόστος δεκαετούς δανεισμού από παραδοσιακά ισχυρές ή μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αποφεύγοντας την επιδείνωση που υπέστησαν οι υπόλοιπες αγορές.

Στη Γαλλία, οι έντονες ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα, τη δυσκολία έγκρισης του προϋπολογισμού και την πολιτική αστάθεια διατήρησαν την απόδοση του δεκαετούς σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, κοντά στο 4,87%, με το γαλλικό spread έναντι του Bund να εκτινάσσεται γύρω στις 145 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, το ιταλικό δεκαετές διαμορφώθηκε στο 4,62% (επίσης υψηλότερα από το ελληνικό), ενώ το ισπανικό δεκαετές κινήθηκε κοντά στο 4,10%, επηρεασμένο από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Παρά τη θετική αυτή εικόνα, η ελληνική αγορά δεν μένει παντελώς ανεπηρέαστη από το διεθνές περιβάλλον, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους, ο επίμονος πληθωρισμός και οι εκτιμήσεις για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζουν να διατηρούν το ασφάλιστρο κινδύνου της περιφέρειας σε αισθητή απόσταση από τους γερμανικούς τίτλους.