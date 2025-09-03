Ανθεκτικά αποδείχθηκαν τα ελληνικά ομόλογα στις μεγάλες πιέσεις που παρατηρήθηκαν σήμερα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι αποδόσεις των ομολόγων σε όλες σχεδόν τις αγορές κινήθηκαν ανοδικά υπό το βάρος μαζικών ρευστοποιήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων υποχώρησε κατά 0,4% χθες Τρίτη, η μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τις 6 Ιουνίου.

H απόδοση των Γαλλικών 10ετών ομολόγων έφθασε σήμερα τo 3,57% και των Ιταλικών στο 3,66%. Μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων, με αυτή του Γαλλικού να διαμορφώνεται στο 4,47% και του Ιταλικού στο 4,64%.

Αντιθέτως η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διατηρείται στο επίπεδο του 3,48%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από τα χαμηλά του Αυγούστου (3,38%).

Η αρνητική εικόνα που εμφανίζουν οι ομολογιακές αγορές αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών για την εξέλιξη του πληθωρισμού, κυρίως εξαιτίας των εμπορικών πολιτικών που ακολουθούν οι ΗΠΑ, ταυτόχρονα πιέσεις στις τιμές των ομολόγων προκαλούν οι αυξημένες εκδόσεις ομολόγων καθώς και οι εντεινόμενοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Éric Lombard προειδοποίησε ότι η Γαλλία μπορεί κάποια μέρα να χρειαστεί τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 103 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόνον τα 20 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,48% έναντι 2,74% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,74%.