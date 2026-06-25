Σημαντική υπέρβαση των στόχων κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, παρουσιάζοντας υπερπλεόνασμα ύψους περίπου €2,2 δισ. έναντι του αρχικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η θετική αυτή εικόνα διαμορφώθηκε παρά τις έντονες πιέσεις στην αγορά καυσίμων, τις οποίες προκάλεσε η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Τα δημόσια έσοδα επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα με κύριους «μοχλούς» τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, αποτυπώνοντας την κάμψη της κατανάλωσης σε όρους όγκου πωλήσεων.

Τα βασικά μεγέθη του 5μήνου (Ιανουάριος – Μάιος 2026)

Πρωτογενές Αποτέλεσμα: Διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα €3,65 δισ., έναντι στόχου για πλεόνασμα €1,24 δισ.

Συνολικό Ισοζύγιο: Εμφάνισε πλεόνασμα €103 εκατ., όταν στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 είχε προβλεφθεί έλλειμμα €2,18 δισ. για το ίδιο διάστημα (το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα €1,875 δισ.).

Η «ακτινογραφία» της υπέρβασης

Η υπεραπόδοση των εσόδων ενισχύθηκε σημαντικά από συγκυριακούς και έκτακτους παράγοντες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται πρόωρες εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και έσοδα από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Αν αφαιρεθούν αυτοί οι παράγοντες, η καθαρή υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα περιορίζεται στα €246 εκατ.

Ανάλυση Εσόδων 5μήνου

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε €30,22 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €2,53 δισ. έναντι του στόχου. Η υπερεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην πρόωρη είσπραξη (τον Απρίλιο αντί για τον Ιούνιο) της 7ης δόσης του ΤΑΑ ύψους €884 εκατ., καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά €574 εκατ.

Κατηγορία «Φόροι» (€28,03 δισ.)

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται €306 εκατ. από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος που αποδόθηκε, επεστράφη και εν συνεχεία καταγράφηκε ως πώληση υπηρεσιών) και €135 εκατ. από τη 2η δόση για το καζίνο στο Ελληνικό.

Χωρίς αυτά, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά €171 εκατ. (+0,6%) έναντι του στόχου.

ΦΠΑ: Ανήλθε σε €12,34 δισ. (υπέρβαση €650 εκατ. συνολικά ή €344 εκατ. χωρίς την Εγνατία Οδό).

ΕΦΚ: Ανήλθε σε €2,58 δισ., παρουσιάζοντας υστέρηση €224 εκατ. λόγω μειωμένης κατανάλωσης.

Φόροι Ακίνητης Περιουσίας: Ανήλθαν σε €1,51 δισ. (αύξηση €31 εκατ. έναντι του στόχου).

Φόροι Εισοδήματος: Διαμορφώθηκαν σε €8,85 δισ. (+€7 εκατ. έναντι του στόχου). Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) ήταν αυξημένος κατά €211 εκατ., ενώ ο Φόρος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ) υπολείπονταν κατά €105 εκατ. και οι λοιποί φόροι εισοδήματος κατά €99 εκατ.

Λοιπές Κατηγορίες Εσόδων

-Κοινωνικές Εισφορές: €23 εκατ. (μείωση €2 εκατ.).

-Μεταβιβάσεις: €3,32 δισ. (αύξηση €1,31 δισ. λόγω ΤΑΑ και ενισχυμένων εσόδων ΠΔΕ κατά €412 εκατ.).

-Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών: €1,10 δισ. (περιλαμβάνει τα €306 εκατ. της Εγνατίας Οδού· χωρίς αυτά, καταγράφεται υπέρβαση €278 εκατ.).

-Λοιπά τρέχοντα έσοδα: €1,18 δισ. (αύξηση €258 εκατ., εκ των οποίων €162 εκατ. από το ΠΔΕ).

-Επιστροφές Εσόδων: Ανήλθαν σε €3,44 δισ., αυξημένες κατά €231 εκατ. λόγω της ειδικής λογιστικής διαχείρισης του ΦΠΑ της Εγνατίας Οδού.

Συνολικά Έσοδα ΠΔΕ: Διαμορφώθηκαν σε €2,52 δισ. (+€574 εκατ.).

Πώς Κινήθηκε ο Μήνας Μάιος

Για τον Μάιο ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €5,04 δισ. (+€418 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου). Ειδικότερα:

Φόροι: €5,37 δισ. (+5,7% ή +€289 εκατ. από τον στόχο).

ΦΠΑ: €2,34 δισ. (+€91 εκατ.).

ΕΦΚ: €561 εκατ. (μειωμένος κατά €44 εκατ.).

Φόροι Ακινήτων: €195 εκατ. (+€11 εκατ.).

Φόροι Εισοδήματος: €1,76 δισ. (+€192 εκατ., με το Φυσικών Προσώπων στο +€161 εκατ., Νομικών Προσώπων στο +€7 εκατ. και Λοιπούς Φόρους στο +€25 εκατ.).

Μεταβιβάσεις: €191 εκατ. (+€99 εκατ. από έσοδα ΠΔΕ).

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών: €110 εκατ. (+€16 εκατ.).

Λοιπά τρέχοντα έσοδα: €202 εκατ. (+€40 εκατ.).

Επιστροφές εσόδων: €834 εκατ. (+€25 εκατ.).

Έσοδα ΠΔΕ: €208 εκατ. (+€113 εκατ.).

Το σκέλος των δαπανών και οι επενδύσεις

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 5μηνο ανήλθαν σε €30,11 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €250 εκατ. έναντι του στόχου και κατά €3,02 δισ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές ήταν αυξημένες κατά €723 εκατ. έναντι του στόχου.

Σημαντικότερες Μεταβιβάσεις 5μήνου:

ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση ύψους €825 εκατ.

ΟΠΕΚΑ: Επιχορήγηση ύψους €1,16 δισ.

Ε.Κ.Α.Π.Υ.: €915 εκατ. για προμήθεια φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία.

Νοσοκομεία & ΠΦΥ: Μεταβιβάσεις ύψους €520 εκατ.

Συγκοινωνιακοί Φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ): Επιχορηγήσεις €169 εκατ.

Κοινωνία της Πληροφορίας: €131 εκατ. για την κάλυψη των πληρωμών του FUEL PASS.

Επενδυτικές Δαπάνες & Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές:

-Οι πληρωμές του ΠΔΕ ανήλθαν σε €4,19 δισ., καταγράφοντας υστέρηση €473 εκατ. έναντι του στόχου λόγω ετεροχρονισμού επενδυτικών πληρωμών (αν και είναι αυξημένες κατά €456 εκατ. σε σχέση με το 2025).

-Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ (€1,29 δισ.) και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ (€259 εκατ.).

Οι συγκεκριμένες πράξεις είναι δημοσιονομικά ουδέτερες καθώς αποτελούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Σημείωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την εκτέλεση σε τροποποιημένη ταμειακή βάση και αφορούν την Κεντρική Διοίκηση. Το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαφοροποιείται από το ταμειακό, ενώ στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης θα προσμετρηθούν και τα αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των ΟΤΑ και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).