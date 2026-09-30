Σε ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους προχώρησε η στατιστική υπηρεσία BEA, τοποθετώντας τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2,2%, από 1,5% που αναμενόταν.

Η εικόνα αυτή μιας ανθεκτικής οικονομικής δραστηριότητας —που ενισχύεται από την παράλληλη αναθεώρηση του πρώτου τριμήνου στο 2,5% από 2,1%— τροφοδοτείται από την αύξηση των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των δημοσίων δαπανών.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας ηπιότερη άνοδο από τις προβλέψεις της αγοράς που τον υπολόγιζαν στο 3,7%.

Ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, έναντι εκτιμήσεων για 0,4%, ενώ το υπουργείο Εμπορίου προχώρησε σε μεθοδολογικές αλλαγές στον υπολογισμό των τιμών υπηρεσιών και λογισμικού, αναθεωρώντας αναδρομικά τα στοιχεία έως το 2021.

Ωστόσο, η φαινομενική αυτή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι δηλώσεις αξιωματούχων όπως ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς —περί απουσίας «επειγούσης ανάγκης» για άμεσες κινήσεις— χρησιμοποιούνται ως προσχήματα κατευνασμού.

Στην πραγματικότητα, η επιμονή της οικονομικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα διατηρεί ζωντανό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) στον επόμενο κύκλο συνεδριάσεών της, απειλώντας να διατηρήσει το κόστος δανεισμού στα ύψη.