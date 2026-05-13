Η προσπάθεια της Γαλλίας να ανακόψει την κυριαρχία των κινεζικών πλατφορμών χαμηλού κόστους μέσω της επιβολής φόρου δύο ευρώ στα μικροδέματα φαίνεται πως προσέκρουσε στην εφευρετικότητα των κολοσσών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάλογες είναι οι καταγραφές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων, Φλοριάν Κολάς, αποκάλυψε ότι η απόδοση του μέτρου που θεσπίστηκε τον Μάρτιο υπολείπεται δραματικά των δημοσιονομικών στόχων.

Ενώ ο προϋπολογισμός του 2026 προέβλεπε έσοδα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα έτους, η πραγματική είσπραξη περιορίζεται μόλις στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες εφαρμογής μονομερών εθνικών δασμών εντός της ενιαίας αγοράς.

Η αιτία της αποτυχίας εντοπίζεται στη στρατηγική «τριγωνικών» αποστολών που υιοθέτησαν εταιρείες όπως οι Temu, Shein και AliExpress

Αντί να εισάγουν τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ απευθείας στη Γαλλία, τα κατευθύνουν σε κέντρα διανομής άλλων ευρωπαϊκών κρατών που δεν εφαρμόζουν παρόμοιο τέλος.

Από εκεί, τα εμπορεύματα μεταφέρονται οδικώς εντός γαλλικού εδάφους, παρακάμπτοντας τους τελωνειακούς ελέγχους των αεροδρομίων.

Αυτή η μεθόδευση οδήγησε σε εντυπωσιακή πτώση των επίσημων δηλώσεων εισαγωγής, οι οποίες κατέρρευσαν από τις 500.000 στις 50.000 ημερησίως, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 90%.

Παρά το τρέχον έλλειμμα στα έσοδα, η γαλλική πλευρά θεωρεί την κατάσταση μεταβατική και ποντάρει στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση που επίκειται εντός του έτους.

Τον Ιούλιο αναμένεται η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού δασμού τριών ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο θα τεθούν σε ισχύ ενιαία τέλη διεκπεραίωσης για όλα τα μικροδέματα που εισέρχονται στην ΕΕ.

Ο κ. Κολάς υποστήριξε ότι η γαλλική πρωτοβουλία λειτούργησε ως μοχλός πίεσης ώστε ο μηχανισμός αυτός να εφαρμοστεί δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, κλείνοντας οριστικά τα παράθυρα φοροδιαφυγής.

Η γαλλική κυβέρνηση, διά του υπουργού Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, πιέζει ήδη τις Βρυξέλλες για ταχύτερη εφαρμογή των τελών διαχείρισης, επιδιώκοντας να περιορίσει τη ζημιά πριν από τον Νοέμβριο.

Η παραδοχή ότι οι αρχικές προβλέψεις βασίστηκαν στην προσδοκία μιας ευρύτερης συνεργασίας που δεν υλοποιήθηκε άμεσα, αναγκάζει τώρα το Παρίσι σε επικαιροποίηση των στόχων του.

Το στοίχημα πλέον μετατοπίζεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπου ο εναρμονισμένος ευρωπαϊκός μηχανισμός αναμένεται να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στον ανταγωνισμό και τη ροή των εσόδων στα δημόσια ταμεία.