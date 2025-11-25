Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις προκαλούν στους εργαζομένους των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Π.Ο.Σ.Τ.) οι πρόσφατες αναφορές για σχέδιο παραχώρησης των λειτουργιών των Κέντρων Διαλογής Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες, όπως ανακοινώθηκε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.), σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει τους σχεδιασμούς αυτούς «πρόχειρους και ανεύθυνους» και ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το συγκεκριμένο σενάριο είχε παρουσιαστεί συνοπτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ και είχε καταψηφιστεί από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, για ουσιαστικούς λόγους που αφορούν, τόσο τη λειτουργία της εταιρείας, όσο και τις δυνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό.

Αναπάντητα ερωτήματα για σκοπιμότητα, κόστος και συνέπειες

Η Π.Ο.Σ.Τ. υπογραμμίζει ότι, πριν υπάρξουν οποιεσδήποτε αποφάσεις, απαιτείται πλήρης μελέτη σκοπιμότητας και τεκμηριωμένη αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών. Μεταξύ των βασικών ερωτημάτων που θέτει:

· Ποιο πρόβλημα επιχειρείται να λυθεί με την παραχώρηση;

· Έχει εξαντληθεί η δυναμικότητα των υφιστάμενων Κέντρων Διαλογής;

· Γιατί δεν αξιοποιούνται οι πρόσφατες επενδύσεις σε ρομποτικά συστήματα;

· Ποια διεθνή πρακτική δικαιολογεί μια τέτοια επιλογή;

· Ποιο θα είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος και το συνολικό κόστος του νέου σχήματος;

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης να δημοσιοποιηθεί αν έχει εκπονηθεί ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς και τι προβλέπεται για το τακτικό προσωπικό των Κέντρων Διαλογής, την εργασιακή συνέχειά του και τα ενδεχόμενα κενά ή απώλειες τεχνογνωσίας που μπορεί να προκύψουν.

Αλλαγές χωρίς διαβούλευση «δεν γίνονται αποδεκτές»

Η Π.Ο.Σ.Τ. τονίζει ότι αλλαγές τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να δρομολογούνται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζομένους και χωρίς ανάλυση των συνεπειών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.

«Μετά από όσα έχουν δημοσιευθεί και ειπωθεί τον τελευταίο μήνα για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο των καταστημάτων, είναι αδιανόητο να προκύπτουν ξαφνικά τέτοια ζητήματα.

Χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης στο δίκτυο και πραγματοποιηθεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας των ετών 2020 – 2024, ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητα της Εταιρείας, ανοίγονται, για άγνωστο λόγο, τόσο σοβαρά θέματα», αναφέρει η Ομοσπονδία

«Κόκκινες γραμμές» οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα

Η Π.Ο.Σ.Τ. τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα εις βάρος των εργαζομένων και αφήνει αιχμές για ενδεχόμενες ευθύνες σε περίπτωση ζημιάς ή ατασθαλίας.

Όπως τονίζεται, «κόκκινες γραμμές» αποτελούν οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και οι αμοιβές, καθώς και η αποφυγή κάθε εξοντωτικής μετακίνησης προσωπικού.

Η Ομοσπονδία καλεί τη Διοίκηση να σταματήσει κάθε ενέργεια που οδηγεί σε μη αναστρέψιμες αποφάσεις και να κινηθεί με γνώμονα «βιώσιμα και σύγχρονα ΕΛΤΑ στην υπηρεσία των πολιτών».

Πηγή: ΠΟΣΤ