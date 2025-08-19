Μακριά από κάθε ενοχή, σκιά ή ψεύδος στέκεται ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης σχετικά με εμπλοκή του ονόματος του στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα επιχειρείται, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου, να εμφανιστεί το όνομά του συνδεδεμένο με την υποτιθέμενη είσπραξη επιδότησης ύψους 74.821 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στόχος τους είναι να με ταυτίσουν με εκείνους που παρανόμως έχουν εισπράξει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα ζήτημα που έχει λάβει πανελλήνιες διαστάσεις και προκαλεί έντονη κοινωνική κατακραυγή. Πρόκειται για ένα ακόμη χονδροειδές ψέμα, που έχει μοναδικό σκοπό να πλήξει την προσωπικότητά μου και να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψή μου».

Όπως εξηγεί πρόκειται για ποσό που «…αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο Αποκορώνου και συγκεκριμένα το έργο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου του Οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως», ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER του ΥΠΑΑΤ και πληρώνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ του νόμου εκπρόσωπος του Δήμου, εμφανίζεται το όνομά μου στα σχετικά έγγραφα, γεγονός που ορισμένοι σπεύδουν σκοπίμως να παρερμηνεύσουν» αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε, «Το 2022 καταβλήθηκε ποσό 81.768 ευρώ. Το 2023 καταβλήθηκαν 74.821 ευρώ (3η και 4η εντολή πληρωμής). Το 2024 καταβλήθηκαν 26.969 ευρώ. Με συνολικό κόστος του έργου να ανέρχεται σε 302.588 ευρώ (προ έκπτωσης)».

Αυτά είναι όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης «τα αληθινά στοιχεία. Για να τελειώσει κάθε ψίθυρος και κάθε σκιώδης υπαινιγμός, απέστειλα ήδη επίσημο έγγραφο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τη διαγραφή τού ονόματός μου από τη λίστα των δικαιούχων επιδότησης, τονίζοντας ότι ουδέποτε έχω εισπράξει ούτε έχω αιτηθεί οποιαδήποτε επιδότηση προσωπικά στο όνομά μου.

Το μόνο που έχω στην κατοχή μου είναι 23 ελαιόδεντρα, που από μόνα τους αποδεικνύουν το μέγεθος του ψεύδους που κάποιοι επιχειρούν να κατασκευάσουν. Όποιος, λοιπόν, διαβάσει με καθαρό βλέμμα τις καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει αμέσως ότι η υπόθεση αφορά τον Δήμο Αποκορώνου και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι φθηνή συκοφαντία».