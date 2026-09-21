Αυστηρή σύσταση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης απευθύνει η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς καταγράφεται έξαρση παραπλανητικών αναρτήσεων που χρησιμοποιούν παράνομα το όνομα και την εικόνα του Διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ψευδή δημοσιεύματα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις.

Στο υλικό αυτό εμφανίζεται ο Διοικητής να συμμετέχει σε διαλόγους ή αντιπαραθέσεις με γνωστούς δημοσιογράφους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιούνται εικόνες και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (deepfakes).

Στόχος των αναρτήσεων αυτών είναι η ανακατεύθυνση των χρηστών σε μη αξιόπιστες πλατφόρμες επενδύσεων και κρυπτονομισμάτων (crypto).

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι παρόμοιες κακόβουλες πρακτικές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες-μέλη του Ευρωσυστήματος, και καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αναρτήσεις και να αποφεύγουν αυστηρά την κοινοποίηση προσωπικών ή οικονομικών τους δεδομένων.