Η παγκόσμια οικονομική κοινότητα αποχαιρετά μια από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος που βρέθηκε στο τιμόνι της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών για πέντε συνεχόμενες θητείες ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του, Αντρέα Μίτσελ, η οποία υπήρξε για δεκαετίες ηγετική μορφή της δημοσιογραφίας και επικεφαλής ανταποκρίτρια του δικτύου NBC στην Ουάσιγκτον.

Με την απώλειά του κλείνει οριστικά ένα τεράστιο κεφάλαιο της κεντρικής τραπεζικής, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη αλλά και από έντονες συζητήσεις για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιλογών του.

Ο άνθρωπος που καθόρισε την οικονομική πορεία των ΗΠΑ

Ο Γκρίνspan ανέλαβε τα ηνία της Fed το 1987, μετά από επιλογή του τότε προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν.

Κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφαία αυτή θέση μέχρι το 2006, υπηρετώντας με επιτυχία υπό τέσσερις διαφορετικούς Αμερικανούς προέδρους, τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η σχεδόν εικοσαετής θητεία του συνέπεσε με μερικές από τις πιο δραματικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις του σύγχρονου κόσμου, τις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί:

Το ιστορικό κραχ της «Μαύρης Δευτέρας» το 1987.

Την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση του 1997.

Τη ρωσική χρεοκοπία του 1998.

Το σκάσιμο της φούσκας των εταιριών τεχνολογίας (dot-com φούσκα) στις αρχές του 2000.

Το οικονομικό σοκ που προκάλεσαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Για τους υποστηρικτές του, ο Γκρίνσπαν ήταν ο άνθρωπος με τα γρήγορα αντανακλαστικά που εξασφάλισε τη μακρύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Αντίθετα, οι επικριτές του τονίζουν ότι η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων και η χαλαρή εποπτεία που υιοθέτησε στα τέλη της θητείας του τροφοδότησαν τη στεγαστική φούσκα, η οποία λίγα χρόνια αργότερα οδήγησε στη μεγάλη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

«Fedspeak»: Η γλώσσα της εσκεμμένης συσκότισης

Πέρα από τις καθαυτό οικονομικές του αποφάσεις, ο Άλαν Γκρίνσπαν πέρασε στη σφαίρα του θρύλου για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με το κοινό και τις αγορές. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του και οι καταθέσεις του στο Κογκρέσο ήταν τόσο περίπλοκες, γεμάτες τεχνικούς όρους και προσεκτικά διατυπωμένες αμφισημίες, που οδήγησαν στη γέννηση ενός νέου όρου: του «Fedspeak».

Επενδυτές, αναλυτές και δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο ξενυχτούσαν προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν κάθε λέξη ή κόμμα στις ομιλίες του, καθώς μια ανεπαίσθητη αλλαγή στη διατύπωση μπορούσε να μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Ο ίδιος, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παραδέχθηκε το 2007 ότι όλο αυτό γινόταν βάσει σχεδίου.

«Ήταν μια γλώσσα εσκεμμένης συσκότισης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο απέφευγε να απαντά σε παγίδες χωρίς να χρειάζεται να πει ευθέως ότι αρνείται να απαντήσει.

Η «παράλογη ευφορία» που συγκλόνισε τα Χρηματιστήρια

Η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας του καταγράφηκε το 1996.

Σε μια ομιλία του, χρησιμοποίησε τον όρο «παράλογη ευφορία» («irrational exuberance») για να περιγράψει τις υπερβολικές και μη βιώσιμες αποτιμήσεις των μετοχών στις διεθνείς αγορές.

Η φράση λειτούργησε ως παγκόσμιο καμπανάκι κινδύνου. Οι επενδυτές θεώρησαν ότι η Fed προειδοποιεί για επικείμενο κραχ, με αποτέλεσμα οι μετοχές στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου να σημειώσουν άμεση και κατακόρυφη πτώση.

Η έκφραση αυτή έμεινε για πάντα στην ιστορία ως η απόλυτη περιγραφή των χρηματιστηριακών υπερβολών.

Από τη Σχολή Juilliard και την τζαζ στην κορυφή της Οικονομίας

Η πορεία του Γκρίνσπαν προς την κορυφή της οικονομικής εξουσίας δεν ήταν καθόλου αναμενόμενη.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1926, έδειχνε από νωρίς ότι θα ακολουθούσε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, καθώς η μεγάλη του αγάπη ήταν η μουσική.

Έπαιζε εξαιρετικό κλαρινέτο και σαξόφωνο, γεγονός που του επέτρεψε να φοιτήσει στη φημισμένη σχολή τεχνών Juilliard, ενώ αργότερα συμμετείχε ως επαγγελματίας μουσικός στην περίφημη τζαζ ορχήστρα του θρυλικού Γούντι Χέρμαν.

Ωστόσο, η έλξη του για τους αριθμούς και την ανάλυση τον κέρδισε.

Στράφηκε στα οικονομικά επιστρέφοντας στα θρανία, όπου απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και τελικά διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Η αλλαγή αυτή τον οδήγησε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 20ού και του 21ου αιώνα.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο πλανήτης κρεμόταν από τα χείλη του. Όπως είχε γράψει πολύ εύστοχα η Washington Post το 1997, ο Άλαν Γκρίνσπαν ήταν ο άνθρωπος που «με λίγες μόνο λέξεις μπορούσε να στείλει το χρηματιστήριο στον παράδεισο ή στην κόλαση».

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ρομαντικής αλλά και πολυτάραχης περιόδου για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.