Υπέρ της καινοτομίας τάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης -εννέα στους δέκα- θεωρώντας πως αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Ωστόσο, παρά τη θετική στάση τους απέναντι στην καινοτομία, οκτώ στους δέκα δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξή της, με σπουδαιότερο την έλλειψη κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Την εικόνα αυτή σκιαγραφούν τα αποτελέσματα του δίμηνου Οικονομικού Βαρόμετρου, που εκπόνησε η εταιρεία Interview, για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και σε δείγμα 425 επιχειρήσεων – μελών του ΒΕΘ.

Όταν εφαρμόζουν καινοτομία, οι βιοτέχνες τείνουν να αποφεύγουν τις ριζικές ανατροπές: στην ερώτηση «ποιο είναι το μοντέλο καινοτομίας που ακολουθείτε για την επιχείρησή σας;» σχεδόν οι μισοί (ποσοστό 47%) απάντησαν πως υλοποιούν σταδιακές βελτιώσεις σε προϊόντα και διαδικασίες, αντί για ριζικές ανατροπές.

Το 17% υιοθετεί και απορροφά τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τρίτους, έτερο 17% επενδύει στη δημιουργία νέων προϊόντων, το 9% εφαρμόζει νέα στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, το 3% συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, μέσω clusters, για από κοινού ανάπτυξη προϊόντων, προμήθειες πρώτων υλών κλπ, ενώ 7% απάντησε «άλλο».

Τι θα τους ωθούσε να εφαρμόζουν περισσότερη καινοτομία; Η βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων είναι η απάντηση για το 37% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Το 27% κάνει λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας που στηρίζεται στη συνεχή μάθηση και την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, το 14% αναφέρεται στην προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το 12% εκτιμά πως χρειάζεται η διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ενώ ένα 10% απαντά «άλλο».

Αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνίες στο δρόμο προς την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους, το 36% απαντά πως δεν υπάρχουν κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία, το 26% πως δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, το 21% πως δεν βρίσκει το κατάλληλο προσωπικό, ενώ το 17% απαντά «άλλο».

Στο μεταξύ, ικανοποιητική κρίνουν την κατάσταση της επιχείρησής τους πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (το 56%). Το 25% τη θεωρεί καλή, ενώ το 19% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 55% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 24% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 21% χειρότερη.

Το 81% των συμμετεχόντων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης το επόμενο δίμηνο. Το 10% προγραμματίζει προσλήψεις και το 9% απολύσεις. Το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το 31% πως αυξήθηκε, ενώ το 29% πως μειώθηκε.

Συνολικά, οριακά ενισχυμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Ιουλίου – Αυγούστου), όποτε ήταν στο 5%, εμφανίζεται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, αγγίζοντας το 5,3%. «Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ήτοι Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,4%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σαφή θετική μεταστροφή του δείκτη, εικόνα που διατηρείται – αν και με σκαμπανεβάσματα – από το τελευταίο δίμηνο του 2024 μέχρι και σήμερα. Ι δείκτης βρέθηκε στo υψηλότερο σημείο το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους όταν άγγιξε το 7,3%» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΒΕΘ.