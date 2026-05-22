Η ανοδική τροχιά στο κόστος κατασκευής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι τιμές των οικοδομικών υλικών σημείωσαν νέα σημαντική αύξηση της τάξης του 4,1% τον φετινό Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ράλι των τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα, με το πετρέλαιο κίνησης (diesel) να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο αγγίζοντας το 26%, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια ακολούθησε με αύξηση 13,9%.

Πέρα από το ενεργειακό κόστος, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις δέχτηκε και μια ευρεία γκάμα βασικών υλικών.

Οι χάλκινοι αγωγοί ακρίβυναν κατά 9% και τα τούβλα κατά 7,5%, ενώ αυξήσεις άνω του 5% σημειώθηκαν στα κουφώματα αλουμινίου και στο έτοιμο σκυρόδεμα.

Η ανοδική τάση επηρέασε εξίσου τα ενισχυτικά κονιαμάτων, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τους πλαστικούς σωλήνες και τα ακρυλικά χρώματα, με τις ανατιμήσεις τους να κυμαίνονται μεταξύ 3,3% και 3,9%.

Η εικόνα συμπληρώνεται με τις πιο συγκρατημένες, αλλά διόλου αμελητέες, αυξήσεις στο τσιμέντο κατά 3%, στις μαρμαρόπλακες και τα παρκέτα κατά 2,4%, καθώς και στον σίδηρο οπλισμού κατά 2,2%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια άνοδος κατά 4,1% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 αποδεικνύει την επιτάχυνση του φαινομένου, αν αναλογιστεί κανείς ότι η αντίστοιχη περσινή σύγκριση είχε δείξει ηπιότερη αύξηση 3,3%.

Παράλληλα, η πίεση στην αγορά αποτυπώνεται και σε μηνιαία βάση, αφού ο γενικός δείκτης παρουσίασε άνοδο 1% μέσα σε έναν μόλις μήνα (Απρίλιος 2026 έναντι Μαρτίου 2026), σε αντίθεση με την οριακή μείωση κατά 0,01% που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2025.