Το 51,2% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) το 2024, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που περιορίστηκε στο 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.

Η αιολική (38,0% του συνόλου) και η υδροηλεκτρική ενέργεια (26,4%) αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει την Ελλάδα στην 12η θέση στην πανευρωπαϊκή κατάταξη γεγονός που αντανακλά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στοπν κλάδο της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας.

Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκε αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2023. Μάλιστα το μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (+30 π.μ.) από την έναρξη της χρονολογικής σειράς το 2004. Το μερίδιο αυτό ήταν 15,9 % το 2004, αυξήθηκε σε 28,6 % το 2014 και σημείωσε άλμα στο 47,5 % το 2024.

Ακολούθησε η ηλιακή ενέργεια, με συνεισφορά 23,4 %, ενώ τα στερεά βιοκαύσιμα και άλλες ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευαν 5,8 % και 6,4 % αντίστοιχα.

Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή: το 2008, αντιπροσώπευε μόνο το 1%, παρουσιάζοντας μια ισχυρή αύξηση από μόλις 7,4 τεραβατώρες (TWh) το 2008 σε 304 TWh το 2024.

Η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ κυριαρχεί σε Αυστρία και Σουηδία

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2024, περισσότερο από το 75 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Αυστρία (90,1 %, κυρίως υδροηλεκτρική), τη Σουηδία (88,1 %, κυρίως υδροηλεκτρική και αιολική) και τη Δανία (79,7 %, κυρίως αιολική).

Ποσοστά άνω του 50% καταγράφηκαν επίσης στην Πορτογαλία (65,8 %), την Ισπανία (59,7 %), την Κροατία (58,0 %), τη Λετονία (55,5 %), τη Φινλανδία (54,3 %), τη Γερμανία (54,1 %), την Ελλάδα (51,2 %) και την Ολλανδία (50,5 %).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν μικρότερο από 25 % στη Μάλτα (10,7 %), την Τσεχία (17,9 %), το Λουξεμβούργο (20,5 %), την Ουγγαρία και την Κύπρο (και οι δύο 24,1 %) και τη Σλοβακία (24,9 %).