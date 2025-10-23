Κατά προτεραιότητα αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσει την υπόθεση «πιθανών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης ή/και λόγω διευκόλυνσης της οριζόντιας σύμπραξης στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων σχολικών εκδρομών» και για το σκοπό αυτό την ανέθεσε σε αρμόδιο Εισηγητή.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών/ επισκέψεων/ ταξιδίων σε Σχολεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά :

(α) σε πιθανολογούμενη οριζόντια (καρτελική) σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση τέτοιων εκδρομών ή/και

(β) στη διευκόλυνση της οριζόντιας σύμπραξης (“cartel facilitator” – «παράγοντας διευκόλυνσης»)

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τον Ιανουάριο του 2024, και στη συνέχεια διενήργησε μέτρα έρευνας, όπως επιστολές παροχής στοιχείων και ανωμοτί καταθέσεις.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

* Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

* Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

* Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα:

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ.

Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Μ. ΠΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ