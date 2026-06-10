Μια βαθιά συμβολική και στρατηγική στροφή για την ελληνική οικονομική διπλωματία σηματοδοτεί η επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEETAC).

Στη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σφραγίστηκε η μετάβαση της Ελλάδας από το καθεστώς της χώρας που δεχόταν διεθνή οικονομική στήριξη, σε ρόλο επίσημου χρηματοδότη και παρόχου τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο χάρτης και ο στόχος του SEETAC

Το SEETAC αποτελεί το 18ο περιφερειακό κέντρο στην οικογένεια του ΔΝΤ. Ο ρόλος του θα είναι αμιγώς υποστηρικτικός και συμβουλευτικός, λειτουργώντας ως επιταχυντής για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση χωρών που βρίσκονται σε τροχιά ένταξης στην Ε.Ε.

Οι ωφελούμενες χώρες θα είναι τα 6 κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και η Μολδαβία.

Ενώ οι τομείς παρέμβασης αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την δημοσιονομική προσαρμογή.

Το ελληνικό «πακέτο» στήριξης

Η Αθήνα δεσμεύτηκε για συνολική χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε βάθος πενταετίας (ετήσια συνεισφορά 200.000 ευρώ).

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας για τα Βαλκάνια, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Τα μηνύματα Γκεοργκίεβα και Πιερρακάκη

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δεν φάνηκε να φείδεται επαίνων για την ελληνική πρόοδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα έκανε ένα τεράστιο ταξίδι» από την εποχή της κρίσης της Ευρωζώνης.

Υπογράμμισε ότι τα τρέχοντα δημοσιονομικά πλεονάσματα δίνουν πλέον στην Αθήνα τη δυνατότητα να είναι «γενναιόδωρη» και να στηρίζει τις γειτονικές της οικονομίες.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ελληνική συμβολή δεν εξαντλείται στα χρήματα:

«Δεν πρόκειται μόνο για μια οικονομική δέσμευση. Πρόκειται πρωτίστως για την τεχνογνωσία και τη γνώση που αποκτήσαμε μέσα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Είναι ακριβώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών αναμένεται να συνεχιστούν σε επίπεδο Ευρωζώνης, στο αυριανό Eurogroup που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο.