Τα 36,7 εκατομμύρια άγγιξε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 με αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να αυξηθούν στα 23 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,4 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9,65 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 1,3 δις. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,2% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11,25 δισ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17,0% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,7 δις εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1,7 δις ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21,7 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14,9 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 5,8 εκατ.. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,2% σε 1,9 εκατ ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 7,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2,1 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 4,8 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 0,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,5 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.