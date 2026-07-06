Η πρόσφατη ανακοίνωση της Microsoft για την άμεση κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, οι οποίες θα φτάσουν συνολικά τις 6.400 μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με επίκεντρο το τμήμα του Xbox και τις εμπορικές της ομάδες, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κύματος αναδιαρθρώσεων που σαρώνει την παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας.

Παρά τη διαβεβαίωση του κολοσσού από το Ρέντμοντ ότι οι απολύσεις αυτές δεν οφείλονται στην αντικατάσταση των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάγκη των Εταιρειών να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, και να στραφούν προς πιο κερδοφόρους τομείς, έχει οδηγήσει και άλλους γίγαντες του κλάδου, σε ανάλογες δραστικές αποφάσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Alphabet, μητρική Εταιρεία της Google, η οποία συνεχίζει το πρόγραμμα περικοπών που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, καταργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας στα τμήματα μηχανικής, κεντρικών υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα του hardware, προκειμένου να απελευθερώσει πόρους για την ανάπτυξη της δικής της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο έτερος μεγάλος παίκτης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud, η Amazon, έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλα κύματα απολύσεων που έπληξαν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, εστιάζοντας κυρίως στα τμήματα των διαδικτυακών υπηρεσιών, της ζωντανής μετάδοσης Twitch και των συσκευών, ως απάντηση στην επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης.

Στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, μετά το περιβόητο «έτος αποτελεσματικότητας», διατηρεί μια εξαιρετικά αυστηρή πολιτική προσλήψεων, έχοντας ήδη απομακρύνει πάνω από το 20% του προσωπικού της για να εξισορροπήσει τις τεράστιες επενδύσεις στο μετασύμπαν και στις υποδομές AI.

Τέλος, η Cisco και η Intel έχουν επίσης ανακοινώσει βαθιές τομές στο εργατικό τους δυναμικό, με την Intel ειδικότερα να προχωρά σε περικοπή άνω του 15% των θέσεών της παγκοσμίως, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη μείωση των εσόδων της στην αγορά των παραδοσιακών επεξεργαστών και να χρηματοδοτήσει την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών.

Όλες αυτές οι κινήσεις αποτυπώνουν μια συνολική διόρθωση της αγοράς, καθώς οι Εταιρείες προσπαθούν να αποτάξουν την υπερβολική επέκταση της περιόδου της πανδημίας και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ίδια εικόνα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, το κύμα μαζικών απολύσεων και αναδιαρθρώσεων είναι εξίσου έντονο, με τη διαφορά ότι εδώ οι περικοπές δεν εντοπίζονται μόνο στην καθαρή τεχνολογία, αλλά πλήττουν βαριά τη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες και το λογισμικό, καθώς οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες πιέζονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τον διεθνή ανταγωνισμό και την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στην κορυφή αυτού του κύματος βρίσκεται η γερμανική SAP, ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρηματικού λογισμικού στην Ευρώπη, η οποία υλοποιεί ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που επηρεάζει περίπου 8.000 έως 10.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, καθώς μετατοπίζει το κέντρο βάρους της αποκλειστικά στο Cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η βρετανική Vodafone και η σουηδική Ericsson έχουν ανακοινώσει βαθιές τομές, με τη Vodafone να μειώνει το προσωπικό της κατά 11.000 θέσεις σε βάθος τριετίας για να απλοποιήσει τη δομή της, και την Ericsson να καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, λόγω της κάμψης των επενδύσεων στα δίκτυα 5G παγκοσμίως.

Παράλληλα, τεράστιες είναι οι αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πασχίζει να προσαρμοστεί στην ηλεκτροκίνηση.

Ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται σε ιστορικό σημείο καμπής, εξετάζοντας ακόμη και το κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία του, γεγονός που απειλεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ και ο γερμανικός κολοσσός εξαρτημάτων αυτοκινήτων Bosch έχει ανακοινώσει την περικοπή χιλιάδων θέσεων στα τμήματα ανάπτυξης και λογισμικού.

Τέλος, στον κλάδο της τεχνολογίας τροφίμων και του delivery, η γερμανική Delivery Hero (μητρική της e-food) και η ολλανδική Just Eat Takeaway προχώρησαν σε κλείσιμο τεχνολογικών κόμβων και απολύσεις προσωπικού, προκειμένου να παρουσιάσουν κερδοφορία και να ικανοποιήσουν τους μετόχους τους μετά το τέλος της πανδημικής έκρηξης.