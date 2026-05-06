Άρχισε, δειλά-δειλά, η «εξαγωγή» των ώριμων τυριών της Λέσβου, που είχαν εγκλωβιστεί στο νησί, μετά την καταγραφή κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα.

Η προώθηση στις αγορές της χώρας, αρχικά, άρχισε χθες, 5 Μαΐου 2026. Τα πρώτα φορτία αφορούσαν φέτα και λαδοτύρι Μυτιλήνης και η διάθεσή τους εγκρίθηκε από τον ΕΦΕΤ, με βάση τα μέτρα βιοασφάλειας, που έχουν ληφθεί.

Για να μπορέσει ένα ώριμο τυροκομικό προιόν να προωθεί στις αγορές πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα από τις τυροκομικές επιχειρήσεις, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί η ζωονόσος σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν επιτραπεί η μεταφορά των τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, ελέγχεται εάν τηρήται και κατάλληλη διαδικασία μεταφοράς.