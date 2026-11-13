Ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση και την ευστάθεια του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών αιτήσεων για νέες μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος έως 4.700 μεγαβάτ.

Με τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΚΑΔ 61365 Β 6819/13-11-2026), το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και τον δραστικό περιορισμό των περικοπών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον και η κατανομή της ισχύος

Η ανταπόκριση της αγοράς στο νέο θεσμικό πλαίσιο υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 831 αιτήματα, αθροιστικής ισχύος 12.319 MW. Από αυτά, 221 αιτήσεις (ισχύος 10.521 MW) αφορούν τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ενώ 610 αιτήσεις (ισχύος 1.798 MW) απευθύνονται στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά τον έλεγχο των κριτηρίων από την αρμόδια Επιτροπή, καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και Διαχειριστή, στους οποίους εντάχθηκαν έργα συνολικής ισχύος 7.770,76 MW —συγκεκριμένα 6.366,88 MW για τον ΑΔΜΗΕ και 1.403,88 MW για τον ΔΕΔΔΗΕ— ώστε να καλυφθεί το διπλάσιο των επιμέρους ορίων διαθέσιμης ισχύος.

Πλέον, οι δύο Διαχειριστές αναλαμβάνουν να εκδώσουν τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης με βάση τη σειρά προτεραιότητας έως την κάλυψη του πλαφόν των 4.700 MW, συνεκτιμώντας την τεχνική δυνατότητα των δικτύων και τους κανόνες αντισυγκέντρωσης.

Ο στόχος για φθηνότερη και πιο αξιόπιστη ενέργεια

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη δυναμική του θεσμικού πλαισίου και τον κομβικό ρόλο της αποθήκευσης στη δημιουργία ενός ευέλικτου δικτύου που διοχετεύει περισσότερη καθαρή ενέργεια στους καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι μετά το μεγάλο άλμα της χώρας στην παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ, επόμενος κρίσιμος στόχος είναι η αποθήκευση αυτής της ενέργειας ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο, με απτό όφελος για τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη σταθερότητα και πιο προσιτές τιμές ρεύματος για όλους.