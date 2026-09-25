Η ExxonMobil και οι συνεργάτες της, Energean και Hellenic Energy, προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση εξερεύνησης στα ελληνικά ύδατα εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Dr. John Ardill, Vice President και Head of Global Exploration της εταιρείας, σε ανάρτησή του στο LinkedIn عقب τη συνάντησή του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Όπως υπογράμμισε ο Dr. Ardill, οι ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων και επενδυτών χτίζονται σε βάθος χρόνου μέσα από κοινούς στόχους, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεπή τήρηση των δεσμεύσεων.

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, όπως η οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας COVID-19 και οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική, το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα εξερεύνησης συνεχίζεται σταθερά.

Μετά την αρχική ανακοίνωση των σχεδίων για τη σημαντική αυτή γεώτρηση σε βαθιά νερά, οι διαδικασίες προχωρούν πλέον με γρήγορους ρυθμούς ώστε η έναρξη να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η προσπάθεια αυτή διατηρεί τη στενή συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Στόχος της ExxonMobil είναι να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της για την ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.

Η δέσμευση του αμερικανικού κολοσσού παραμένει σαφής για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ανάπτυξη νέων πηγών φυσικού αερίου, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η Ευρώπη έχει ανάγκη από αξιόπιστο εγχώριο ενεργειακό εφοδιασμό.