Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής βρέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών», το οποίο ενσωματώνει μια σειρά από κρίσιμες ευρωπαϊκές οδηγίες (μεταξύ των οποίων και την πρόσφατη Οδηγία 2026/74).

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο και τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την αγορά, την ακρίβεια και την τραπεζική πίστη.

Η τοποθέτηση του υπουργού Ανάπτυξης

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια τυπική, γραφειοκρατική ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά θεσμοθετεί την καλύτερη δυνατή εκδοχή για τους πολίτες. Ως βασικό επιχείρημα παρουσίασε τη θέσπιση ανώτατου ορίου (πλαφόν) 60% για τη συνολική επιβάρυνση στα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια σε ορίζοντα τετραετίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί το χαμηλότερο πλαφόν που έχει εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμποδίζοντας τα δάνεια να «διπλασιάζονται» σε βάρος των δανειοληπτών.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις για τον αυστηρότερο έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα των πιστώσεων προστατεύει την κοινωνική συνοχή από φαινόμενα επιπολαιότητας.

Απαντώντας στην κριτική των κομμάτων, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη στάση τους προσχηματική, επισημαίνοντας ότι παρά τις «βαριές κουβέντες», κανένας αρχηγός δεν ζητά πλέον εκλογές, καθώς η κοινωνία αναγνωρίζει το έργο της κυβέρνησης.

Οι ενστάσεις και η κριτική της αντιπολίτευσης

Τα κόμματα της μειοψηφίας επέκριναν έντονα το νομοσχέδιο, εστιάζοντας στην καθυστέρηση της κατάθεσής του και στην αποτελεσματικότητά του απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.

ΠΑΣΟΚ: Ο εισηγητής Γ. Νικητιάδης έκανε λόγο για «καθυστερημένες εναρμονίσεις» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει άρον άρον τις οδηγίες για να δείξει ψευδώς ότι λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Χαρακτήρισε μάλιστα «άνθρακες» τα αποτελέσματα των πρόσφατων συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

ΚΚΕ: Ο αγορητής Χρήστος Τσοκάνης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο προσπαθεί να μετατοπίσει την ευθύνη της ακρίβειας και των δανείων στους ίδιους τους εργαζόμενους. Σημείωσε ότι η ακρίβεια πηγάζει από την υπερεκμετάλλευση της εργασίας και την αλόγιστη κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, και όχι από την έλλειψη πληροφόρησης του καταναλωτή.

Ελληνική Λύση: Ο Κ. Μπούμπας τόνισε ότι η απλή ενσωμάτωση των οδηγιών δεν προσφέρει λύσεις αν δεν υπάρχει εθνική στρατηγική ελέγχου. Έφερε ως παράδειγμα τις ελληνοποιήσεις προϊόντων (όπως το μέλι και το γιαούρτι) και ζήτησε την άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς και την ψηφιακή αναβάθμισή τους.

Νίκη: Ο Σ. Τσιρώνης προανήγγειλε την καταψήφιση του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το «φύλλο συκής» που κρύβει την πολιτική απραξία της κυβέρνησης μέσα από γραφειοκρατικές αλχημείες.