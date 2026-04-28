Το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων αυξάνεται κατακόρυφα, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν δρομολόγια και τα πρώτα «θύματα» είναι τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, που «αργοπεθαίνουν», καθώς η κίνηση μειώνεται.

Ήδη πολλά από αυτά φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν λόγω της διατήρησης των υψηλών τιμών του πετρελαίου, και ότι θυσιάζονται καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν κι αυτές να επιβιώσουν.

Το Διεθνές Συμβούλιο των αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI) απηύθυνε την προειδοποίηση αυτή σε ανακοίνωσή της με την ευκαιρία της έναρξης του ετήσιου συνεδρίου της στο Τορίνο (Ιταλία).

Και το Συμβούλιο συνεχίζει:

«Την ώρα της εξέτασης ή της κατάργησης δρομολογίων, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να το κάνουν σε γραμμές που εξυπηρετούν περιφερειακά αεροδρόμια, όπως κατέδειξε η πρόσφατη απόφαση της Lufthansa να σταματήσει τη λειτουργία της περιφερειακής θυγατρικής της, CityLine».

Ο γερμανικός όμιλος, πρώτος στην Ευρώπη στις αερομεταφορές, ανακοίνωσε στις 16 Απριλίου, το κλείσιμο της εταιρείας αυτής που έκανε τη σύνδεση του Μονάχου και της Φρανκφούρτης με αεροδρόμια όπως το Μπορντό, η Νάπολη, το Μπέρμινγχαμ.

Ο γενικός Διευθυντής της ACI Europe επεσήμανε “ένα σαφές χάσμα μεταξύ των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, των οποίων η επιβατική κίνηση παραμένει κατά 30% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, (προ πανδημίας Covid, σ.σ.) και τα μεγαλύτερα, που είδαν την επιβατική τους κίνηση να αυξάνεται κατά περισσότερο από 16%”.

Οι εκπρόσωποι των μικρών αεροδρομίων πιστεύουν ότι μοναδική λύση είναι να «καταργηθούν οι εθνικοί φόροι στα αεροπορικά εισιτήρια ή να διαφυλαχθούν οι λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται στα εθνικά αεροδρόμια με λιγότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες ετησίως».