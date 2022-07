Aviation Event: Ανάκαμψη στα αεροπορικά ταξίδια, υψηλή ζήτηση και ένας χειμώνας με προκλήσεις

Η πολύ αυξημένη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια συνδράμει στην ανάκαμψη του τουρισμού και δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας, παρά το γεγονός ότι ορισμένες αγορές είναι εκτός. Ωστόσο αυτό, σε συνδυασμό με την πανδημία και το "πάγωμα" των μετακινήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνει πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμέτωπα με το πρόβλημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια ώρα, ενώ το καλοκαίρι φαίνεται να κινείται στα επίπεδα του 2019 - χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό - υπάρχει προβληματισμός για τον χειμώνα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό και η πανδημία είναι ακόμη ένα ζητούμενο. Τα παραπάνω ήταν ορισμένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο Aviation Event, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Athens Metropolitan Expo.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, παρά τις νέες κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά το γεγονός ότι σημαντικές τουριστικές αγορές (όπως η Ρωσία λόγω του πολέμου και η Κίνα λόγω της Covid-19) είναι φέτος απούσες, η κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, βρίσκεται ήδη σχεδόν στα επίπεδα του 2019. «Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω ότι τα μέχρι τώρα μηνύματα είναι ιδιαιτέρως θετικά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τον Ιούνιο η κίνηση στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" έχει επανέλθει σχεδόν στο 94%, συγκριτικά με τα επίπεδα του ίδιου μήνα του 2019 και οι πτήσεις στο 97%. Εξαιρετικές είναι επίσης οι επιδόσεις και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport. Παράλληλα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τον Απρίλιο, δείχνουν μία αύξηση της τάξης του 7,5% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, όσον αφορά στην ταξιδιωτική κίνηση, ενώ περιμένουμε να ανακοινωθούν και τα στοιχεία του Μαΐου», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Τουρισμού ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αναταράξεις που παρατηρούνται στον κλάδο των αερομεταφορών σε όλη την Ευρώπη στη μετά-Covid εποχή, καθώς πολλοί εργαζόμενοι - και στην ταξιδιωτική βιομηχανία - αναγκάστηκαν να στραφούν σε άλλους κλάδους, κατά τη διάρκεια των δύο και πλέον ετών αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, σημειώνοντας: «Ο κλάδος των αερομεταφορών συγκαταλέγεται σε αυτούς που "χτυπήθηκαν" σημαντικά από την πανδημική κρίση. Είναι όμως και ο κλάδος που ανέκαμψε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν από τα lockdowns του κορονοϊού, με αποτέλεσμα τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα, με σημαντικές καθυστερήσεις στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης λόγω της έλλειψης προσωπικού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αλλαγές. Και πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση για θέματα που ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να επιδεικνύει την απαραίτητη ευελιξία, να αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες και να επιτυγχάνει ταχεία αποτελέσματα. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο κινούμαστε και στην post-Covid εποχή».

Την ίδια ώρα, τόνισε τη σημασία των στοχευμένων παρεμβάσεων που έχει αναλάβει από την αρχή της χρονιάς το υπουργείο Τουρισμού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα νέων προορισμών, γεγονός που - όπως είπε - έχει αρχίσει να αποφέρει ήδη τους πρώτους καρπούς. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι οι τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας ξεκίνησαν πολύ νωρίς φέτος και δείχνουν ότι θα έχουν ιδιαίτερη δυναμική μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου» δήλωσε, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία που αναπτύχθηκε με τις ΗΠΑ και το άνοιγμα που επιχειρείται σε νέες αγορές, όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Λατινική Αμερική.

Αναφερόμενος σε όλα όσα προβλέπονται για τον κλάδο των αερομεταφορών στο ευρωπαϊκό "Green Deal", βάσει του σχεδίου "Fit for 55" της Κομισιόν για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% μέχρι το 2030, ο κ.Κικίλιας υπογράμμισε: «Η μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία και οι δράσεις για την πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν πράγματι, απόλυτη προτεραιότητα». Επεσήμανε ωστόσο ότι οι όροι που σχετίζονται με την επιβολή περιβαλλοντικών τελών στις πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. «Οι αρχικές προτάσεις της Κομισιόν κρύβουν έναν σοβαρό κίνδυνο για τον κλάδο των αερομεταφορών στην Ευρώπη (και ως εκ τούτου για το ευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν) καθώς αυξάνουν το κόστος για τον ταξιδιώτη, δίνοντας έτσι σημαντικό "πλεονέκτημα" στις αεροπορικές εταιρείες και τους τουριστικούς προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν θα δεσμεύονται με αυτούς τους κανόνες. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, καθώς και στις τελικές μας αποφάσεις», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για το μέλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της βιωσιμότητας για το οποίο το υπουργείο υλοποιεί σειρά δράσεων και ειδικά στα νησιά, με στοχεχευμένες ενέργειες και τη δημιουργία τοπικών παρατηρητηρίων βιωσιμότητας. Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων και στην έμφαση που δίνεται για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού που θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.



Αισιοδοξία, υψηλή ζήτηση και μελλοντικές προκλήσεις

Τρία είναι τα ζητήματα που κρίνονται πολύ σημαντικά για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, σύμφωνα με τον ιδρυτή και CEO του Aviation Event, Μαρσέλ Ριβάλσκι: Το πρόβλημα που δημιουργείται με τον περιορισμό του εναέριου χώρου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η έλλειψη προσωπικού που φάνηκε σε συνδυασμό με την έντονα αυξημένη ζήτηση, και η εξέλιξη της πανδημίας τον χειμώνα, στον βαθμό που θα επηρεάσει τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε χωρίς περιορισμούς.

Ωστόσο, ενδεικτικό της έντονης και απότομης αύξησης της ζήτησης - γεγονός που εύλογα φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας - είναι τα στοιχεία του Eurocontrol, που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη φτάσει και ξεπεράσει τον αριθμό των πτήσεων του 2019. Όπως ανέφερε ο CEO της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, η εταιρεία μετέφερε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες, μόνο τον περασμένο Μάιο, στην αρχή δηλαδή της φετινής θερινής περιόδου. Την ίδια ώρα, η καλοκαιρινή περίοδος παρουσιάζει μια ιδιαίτερα έντονη δυναμική στις προκρατήσεις, με αυξημένους συντελεστές πληρότητας που πλησιάζουν τα προ πανδημίας επίπεδα.

«Όμως, ο βασικός μας στόχος για το 2022 είναι να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες και περισσότερες επιλογές στους επιβάτες, αλλά και να επιτύχουμε την πρώτη κερδοφόρα χρονιά από την έναρξη της πανδημίας», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γερογιάννη, σε ένα περιβάλλον με υψηλή αβεβαιότητα και υψηλό κόστος καυσίμων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα παραμένουν βασικές προτεραιότητες. «Οι αεροπορικές εταιρείες, είναι αλήθεια πως γνώρισαν αρκετές κρίσεις και πιθανότατα θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα έρθει η επόμενη κρίση και πόσο σοβαρή θα είναι. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε, είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ως οργανισμός, να πατάμε σε γερές βάσεις και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, έτσι ώστε - στο μέτρο του δυνατού και δεδομένης της σοβαρότητας της εκάστοτε κρίσης - να την αντιμετωπίσουμε και να αναδειχθούμε πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί για την επόμενη ημέρα», πρόσθεσε.



Κ.Μπακογιάννης: Το 2022 θα είναι χρονιά ρεκόρ για την Αθήνα

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχαμε την ευκαιρία να επανασυστηθούμε στο διεθνές κοινό, όχι μόνο για την μοναδική ελληνική φιλοξενία, την ομορφιά της χώρας μας και βεβαίως τον σπουδαίο μας πολιτισμό αλλά και τον επαγγελματισμό μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τονίζοντας ότι το 2022 για την Αθήνα θα είναι μια χρονιά που θα σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ στον τουρισμό.

Το στοίχημα τώρα για την επόμενη μέρα, όπως επεσήμανε «είναι να προχωρήσουμε, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας σε συνεργασία, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σχεδιάσουμε τα επόμενα χρόνια και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος».

Αναφερόμενος στο Aviation Event, o Βαγγέλης Βλάχος διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), είπε ότι πρόκειται μια ακόμη συνεργασία με το διεθνές αεροδρόμιο, με το οποίο, όπως και μαζί με άλλους φορείς του τουρισμού, έχει δημιουργηθεί το "This is Athens and partners" για την ενιαία στρατηγική προβολή της πόλης στο εξωτερικό. «Η Αθήνα σταδιακά αλλάζει πολύ. Γίνεται καλή και σταθερή δουλειά, ειδικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας, και από την ΕΑΤΑ, αλλά κυρίως από το δήμο και τις υπηρεσίες του, επενδύοντας πρωτίστως στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι και ο βασικός λόγος για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, τόσο επισκέπτες, όσο και επενδύσεις, αλλά και ανθρώπινα ταλέντα», σημείωσε ο κ. Βλάχος.

Ο ίδιος τόνισε επίσης, ότι η Αθήνα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους συνεδριακούς προορισμούς. «Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη της ICCA (International Congress and Convention Association) το 2021 έχει αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις, είναι δηλαδή 6η στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 8η παγκοσμίως», τόνισε.

«Σημαντικός πυλώνας επίσης είναι και η λειτουργία του Film Office, το οποίο, στα δύο χρόνια λειτουργίας του (δηλαδή από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα) έχει προσελκύσει και υποστηρίξει περισσότερες από 70 κινηματογραφικές παραγωγές, και που εκτός από τις άμεσες επενδύσεις, προβάλλει την Αθήνα διεθνώς και δημιουργεί μια νέα και υποσχόμενη αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, σημείωσε ότι «ένας από τους βασικούς άξονες στρατηγικής μας, είναι να συμβάλουμε στο αποτύπωμα βιωσιμότητας της πόλης μας. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών μας συνεργαζόμαστε στενά με την πόλη της Αθήνας, για την ανακήρυξή της ως Βιώσιμης Πόλης. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2022».