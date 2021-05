Απαραίτητη η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Οι θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν βασικούς κινητήριους παράγοντες για την προσέλκυση ταλέντων στη χώρα. Ωστόσο, οι τοπικές εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την εταιρική τους κουλτούρα, όχι μόνο για να προσελκύσουν, αλλά και να διατηρήσουν αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Αυτό αποτέλεσε το κεντρικό συμπέρασμα της ψηφιακής συζήτησης με τίτλο «Discussing about Brain Mobility» που διοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης την Παρασκευή 21 Μαΐου.

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην εισαγωγή του τόνισε: «Η ευελιξία και η κινητικότητα των στελεχών είναι ένα φαινόμενο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφενός λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και την προσαρμογή του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτές και αφετέρου λόγω των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία στον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και στον τρόπο που προσδοκούμε την επαγγελματική μας εξέλιξη».

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Διανύουμε μια περίοδο διαρκούς κινητικότητας όπου νέες προκλήσεις έρχονται να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας ένα τοπίο στο οποίο επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργοδότες και εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πλαίσιο συναντίληψης, σε νέα δεδομένα που αφορούν γνώσεις και δεξιότητες. Ο δημιουργικός πειραματισμός, η καινοτομία και η ενθάρρυνση του νέου είναι έννοιες επιβεβλημένες πιο πολύ από ποτέ. Μια εταιρεία ή ένας οργανισμός που κινείται στη βάση αυτών των αρχών και εννοιών μπορεί να οικοδομήσει ένα νέο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας», ενώ συμπλήρωσε:

«Πρέπει να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις μέσα στο οικοσύστημα, ώστε να επιτευχθεί η σύμπλευση προσδοκιών ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους και η ελληνική αγορά να γίνει ελκυστική και παράλληλα ένας πυλώνας, ή αν θέλετε ένα hot & dynamic spot αυτής της διεθνούς κινητικότητας».

Η Δρ. Βενετία Κουσία, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Η συζήτηση, για την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, που κατέχει τις δεξιότητες και τα προσόντα ανεξάρτητα από επίπεδο ιεραρχίας, εμπειρία και ηλικία, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ευελπιστούμε με τη συμμετοχή όλων μας να συνεχιστεί, ώστε να ενισχυθούν οι πολιτικές και να μετεξελιχθούν σε αποτελεσματικές δράσεις».

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Deputy CEO & Group Chief Transformation Officer Digital & Retail, Eurobank SA, σημείωσε: «Η πανδημία επιτάχυνε τον μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και την ωριμότητα για αλλαγή εταιρειών και ατόμων. Χρειαζόμαστε ισχυρό ταλέντο για να γίνουμε πρωταθλητές αυτού του μετασχηματισμού και τώρα είμαστε έτοιμοι να δελεάσουμε το ταλέντο και να επαναπροσδιορίσουμε την Ελλάδα, όχι μόνο μέσω της ελληνικής διασποράς αλλά και μέσω ψηφιακών νομάδων».

Η Αλίκη Γρηγοριάδη, Management Consultant & Independent Non-Executive Director Eurobank Holdings and Eurobank SA, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν σύνορα για τα ταλέντα-ικανά στελέχη, μόνο φόβος για αλλαγή».

Από την πλευρά της η Μαρία Μαυριδάκη, Lead for International Organizations Greek Diaspora Secretariat of New Democracy, επισήμανε: «Οι Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα φέρνουν πάντα μαζί τους μια ξεχωριστή εργασιακή κουλτούρα, συνήθειες και καλές πρακτικές. Και είναι προς όφελος όλων, εργοδοτών και εργαζομένων, αυτών που ήδη ζουν και εργάζονται στη χώρα αλλά και αυτών που θέλουν να επιστρέψουν, η καταγραφή και υιοθέτηση των πρακτικών αυτών».

Η Μαρίνα Νιφόρου, Chair, Candidates Committee & Non-Executive Member of the BoD Hellenic Corporation of Assets and Participations, δήλωσε: «Τα εξελισσόμενα δημογραφικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τη φύση της εργασίας και καθορίζουν την πορεία για έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για ταλέντα. Οι στρατηγικές ευέλικτων ανθρώπων θα είναι μια από τις πιο κρίσιμες μεταβλητές στον καθορισμό επικερδών ανταγωνιστικών στρατηγικών, διαχωρίζοντας τους νικητές από τους ηττημένους στην αγορά».

Ο Μάνος Πανώριος, Managing Director, Global Practice Leader Financial Services Stanton Chase Athens, ανέφερε: «Οι θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και οι αντίστοιχες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν βασικούς κινητήριους παράγοντες για την προσέλκυση ταλέντων στη χώρα. Ωστόσο, οι τοπικές εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την εταιρική τους κουλτούρα, όχι μόνο για να προσελκύσουν, αλλά και να διατηρήσουν αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας έτσι έναν ενάρετο κύκλο αξίας και ανάπτυξης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, Secretary of Hellenic Diaspora Affairs New Democracy, ανέφερε: «Το 2022 η Ελλάδα θα τρέξει τουλάχιστον 7% ρυθμό ανάπτυξης, ρυθμό ανάπτυξης που η Ελλάδα δεν έχει συναντήσει τον τελευταίο μισό αιώνα. Τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης τροποποιούν κουλτούρες και κοινωνικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις και δημιουργούν brain mobility. Η Ελληνική κυβέρνηση δίνει φοροκίνητρα για να επιστρέψουν ταλαντούχοι Έλληνες του εξωτερικού και πρόκειται για ότι πιο γενναιόδωρο έχει υπάρξει στην ιστορία. Μιλάμε για 50% έκπτωση φόρου για 7 χρόνια και επιπλέον φορολογικά κίνητρα που θα προστεθούν στις φοροελαφρύνσεις και τις μειώσεις εισφορών που θεσμοθετήθηκαν ήδη. Το brain mobility προς την πατρίδα μας θα αποκτήσει ισχυρή δυναμική το 2022».