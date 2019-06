Από τις 10 έως 14 Ιουνίου το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τον Enterprise Greece διοργανώνουν το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ από τις 10 έως 14 Ιουνίου 2019.

Το Greek Investment Roadshow περιλαμβάνει επισκέψεις και συναντήσεις στην Ουάσιγκτον (10-11 Ιουνίου), κλειστές συναντήσεις Αμερικανών επενδυτών με εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών, τη διοργάνωση του 8th Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη (11-12 Ιουνίου) καθώς και παρουσιάσεις και επισκέψεις στο Σαν Φρανσίσκο (13-14 Ιουνίου).

Το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ αποτελεί πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τα τελευταία χρόνια τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες ελληνο-αμερικανικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Την ελληνική αποστολή θα ενισχύσουν φέτος με την παρουσία τους ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ.

Κατά τη διάρκεια του 8th Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη, θα παρουσιαστούν οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, ώστε να προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές και διεθνή Funds.

Στην Ουάσιγκτον τα μέλη της αποστολής θα έχουν συναντήσεις με το US Chamber of Commerce, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και θα συμμετάσχουν σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το Atlantic Council, το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο με θέμα τον ρόλο της Ελλάδας ως γεωστρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Στο Σαν Φρανσίσκο, τα μέλη της αποστολής θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της πολιτικής και οικονομικής κοινότητας, επενδυτές καθώς και με εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανισμών και think tanks όπως το US Chamber of Commerce και το Atlantic Council καθώς και να επισκεφθούν σημαντικές εταιρίες (Google και Facebook), ερευνητικά και κέντρα καινοτομίας (Singularity και Plug & Play), με σκοπό να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις τους και να συζητήσουν με εκπροσώπους τους για τα μοντέλα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας, τις νεότερες καινοτόμες εφαρμογές που επιφυλάσσουν καθώς και τις προοπτικές συνεργασίας με καινοτόμες εταιρίες από την Ελλάδα.