«Απογειώνονται» οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, εν μέσω ενδείξεων για επανέναρξη των μετακινήσεων.

Μεταξύ άλλων, η American Airlines Group Inc. κερδίζει 10,4%, η Delta Air Lines Inc. ενισχύεται σε ποσοστό 10%, ενώ η United Airline Holdings Inc. σημειώνει άλμα 11,9%.

Στο ραντάρ των επενδυτών παραμένει παράλληλα η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας καθώς οι αναλυτές προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη θα μπορούσε να πλήξει την εύθραυστη επενδυτική ψυχολογία.