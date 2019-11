Black Friday: Όλα έτοιμα για το κυνήγι των προσφορών

H Black Friday, ο θεσμός που ξεκίνησε από το 2016 και στη χώρα μας, είναι και πάλι εδώ, με τους καταναλωτές να αγκαλιάζουν τη σωρεία προσφορών, που ανακοινώνονται από τα καταστήματα. Οι Έλληνες έχουν δείξει την αγάπη τους, ενώ ήδη το 14%, σύμφωνα με έρευνα, θεωρεί την πραγματοποίηση αγοράς στην Black Friday παράδοση για εκείνους και τους φίλους τους ή την οικογένειά τους.



Μάλιστα, το κοινό προτίθεται να αγοράσει πιο ακριβά πράγματα, αντικείμενα που δεν αγοράζουμε συνέχεια, όπως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα ή ακόμη και είδη πολυτελείας, που κατά τους καταναλωτές είναι «ευκαιρία», όπως λένε, να αγοράσουν σε σχετικά προσιτές τιμές.



Επτά στους δέκα άνδρες (ποσοστό 69,5%) και περισσότερες από τρεις στις τέσσερις γυναίκες (77%) σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «Black Friday» για αγορά δώρων, με το ποσοστό των δώρων επί των συνολικών αγορών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν τα δύο φύλα να είναι 29,5% για τις γυναίκες και 28,6% για τους άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας.



Οι προσφορές - Δείτε ποιες ξεχωρίσαμε



Τα προϊόντα που βρίσκονται σε Black Friday προσφορές συνεχώς εμπλουτίζονται. Παρακάτω θα βρείτε μερικά από αυτά που ξεχωρίσαμε ως τώρα μέσα από διεθνή καταστήματα, όσο και από ελληνικά φυσικά και ψηφιακά.



Το Xbox One επίσης εκτείνεται από την πιο φθηνή εκδοχή του στα €149, το Xbox One S 1TB All-Digital Edition, μέχρι το κορυφαίο σε επιδόσεις Xbox One X με δώρο το Star Wars Jedi: Fallen Order.



Σε έκπτωση θα βρείτε επίσης πολλά παιχνίδια, όπως τα God of War, Horizon Zero Dawn, ΝΒΑ 2Κ20, Borderlands 3, Need for Speed Heat, Anthem, Battlefield V, Grand Theft Auto V - Premium Edition, FIFA 20, The Sims 4, Red Dead Redemption 2, Gran Turismo Sport και άλλα πολλά.







SMARTPHONES - TABLETS - ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Τα smartphones έχουν την τιμητική τους, αφού θα βρείτε το "κινητό της χρονιάς", Huawei P30 Pro, σε εξαιρετική τιμή. Παράλληλα, στην entry κατηγορία, η ιδιαίτερα δελεαστική τιμή του Xiaomi Redmi Note 7 πέφτει ακόμη περισσότερο.



To Samsung Galaxy S11 θα το βρείτε με σημαντική έκπτωση, ενώ το best-seller Huawei P Smart Z βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή που έχει υπάρξει. Εξαιρετικές είναι και οι νέες τιμές του ανθεκτικού κινητού S60 της CAT και του προσιτού Alcatel 3X 2019.



Πολύ καλές προτάσεις στη μεσαία κατηγορία είναι και τα: Samsung A70 στα €349 πλέον, αλλά και το Huawei P30 Lite στα €249.



Στην κατηγορία των tablets επίσης θα βρείτε ενδιαφέρουσες προσοφορές.



Παράλληλα, θα βρείτε πολλά αξεσουάρ για smartphones, από ακουστικά, φορτιστές, powerbanks και άλλα πολλά σε ασυναγώνιστες τιμές.



ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ





Φυσικά, Black Friday χωρίς προσφορές στις τηλεοράσεις δεν γίνεται. Αυτή που ξεχωρίσαμε είναι η Samsung 55" Smart 4K QLED QE55Q80RATXXH με ασυναγώνιστη τιμή, ενώ η κορυφαία LG C9 65" είναι επίσης στα καλύτερά της.

Αν ψάχνετε για κάτι πιο προσιτό, χωρίς όμως να θυσιάσετε το μέγεθος, μπορείτε να βρείτε την HISENSE 4K Smart TV H50B7100 50'' σε προνομιακή τιμή, αλλά και την Hitachi 43" Ultra HD 4K LED Smart 43HK5100.



Καλές προσφορές θα βρείτε και στην κατηγορία κοντά στις 45-50 ίντσες, αφού είναι από τις πιο δημοφιλείς και μπορούμε να βρούμε πολλές Black Friday προσφορές εκεί.



LAPTOPS



Η ιδιαίτερα δημοφιλής κατηγορία των laptops έρχεται με δυνατές προσφορές. Ένα εξαιρετικό laptop, το Lenovo IdeaPad S145-15IWL, αλλά και το gaming laptop HP Pavilion Gaming 17.3" 17-CD0025NV.



Δείτε περισσότερες προσφορές εδώ και εδώ.





Να σημειώσουμε ότι στα εξειδικευμένα καταστήματα της Dell θα βρείτε σημαντικές εκπτώσεις μόνο για όσους επισκεφτούν τα καταστήματα και μόνο για την Παρασκευή, 28/11.



GAMING



Αρκετές προσφορές και στα video games, με το PlayStation 4 να ξεκινά από €199. To PS4 Pro είναι στα €299 αλλά και η συλλεκτική έκδοση του Limited Edition Death Stranding PS4 Pro Bundle στα €369. Παράλληλα θα βρείτε μειωμένες τιμές στην PS Plus συνδρομή των 12 μηνών, PlayStation VR, χειριστήρια DualShock 4 και άλλα.



ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



Aσυναγώνιστες τιμές θα βρείτε σε αφυγραντήρες Morris, πλυντήρια ρούχων, κλιματισμό, ψυγεία και άλλα είδη σπιτιού και μικροσυσκευές.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Και η Protergia συμμετέχει στην Black Friday. Μπορείτε να καλέσετε στο 18311, να επισκεφθείτε το protergia.gr ή ένα από τα καταστήματα της Protergia και να κερδίσετε 120 € στον πρώτο σας λογαριασμό με κάθε νέα σύνδεση Double Energy Max. Ισχύει μόνο από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου.





H Nova σε ρυθμούς Black Friday προσφέρει 2 πάγια δώρο στην υπηρεσία Nova με κάθε νέα σύνδεση Nova Energy.



ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ



H δανέζικη JYSK συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά με ειδικές Black Friday προσφορές, τις οποίες μπορείτε να ανακαλύψετε στα φυσικά καταστήματά ή διαδικτυακά στη JYSK.gr.



Από τις 28/11, μέχρι και 01/12 μπορείτε να βρείτε και πολλά προϊόντα IKEA με εκπτώσεις Black Friday έως και -60%.



Παράλληλα, στο marketplace των Public.gr θα βρείτε έπιπλα σπιτιού και έπιπλα για το γραφείο σας σε τιμές Black Friday.



ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ



Στην Black Friday συμμετέχει και η INTERSPORT με κορυφαία brands και προσφορές έως -50% στο eShop και στα 50 καταστήματα. Ανακάλυψε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά αθλητικά προϊόντα Nike, adidas, Billabong, PUMA, Asics και McKINLEY έως -50%. Αγόρασε τα αγαπημένα σου online, κι αν δε σου κάνουν, τα αλλάζεις δωρεάν, εύκολα και γρήγορα σ’ ένα κατάστημα.





AYTOKINHTO - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ



Τα τελεταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων να συμμετέχουν στην Black Friday. Η Fiat προσφέρει όλα τα μοντέλα της γκάμας σε χαμηλότερες τιμές, η Citroen έχει το Reverse Black Friday, που σου επιτρέπει να πουλήσεις το παλιό σου αυτοκίνητο και να φύγεις με νέο, ενώ η Peugeot συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με μοναδικές προσφορές.

Στον θεσμό της Μαύρης Παρασκευής συμμετέχει και η SYM και προσφέρει μοντέλο scooter της σειράς των BEST SELLER, Symphony ST125i CBS με έκπτωση 300€.

Oι ευρωπαϊκές προσφορές



Η Black Friday φυσικά είναι παγκόσμιος θεσμός. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν προϊόντα σε όλο τον κόσμο διαδικτυακώς, όπου οι προσφορές έχουν «πλημμυρίσει» τα ψηφιακά καταστήματα. Συγκεκριμένα, το Amazon διαθέτει χιλιάδες προϊόντα από πολλές κατηγορίες, που θα καλύψουν κάθε ανάγκη. Στα βρετανικά Argos επίσης η Black Friday έχει την τιμητική της, όπως και στα ιταλικά ePrice, ανάμεσα σε άλλα καταστήματα.