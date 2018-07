Εκτοξεύονται τα συνέδρια στην Ελλάδα

Αύξηση 30% στον αριθμό των διεθνών συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, καταγράφει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων - HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers).



Στελέχη του HAPCO, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ανέφεραν πως οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού, σε συνάρτηση και με τη γενικότερη άνοδο που σημειώνει ο Τουρισμός σε ζήτηση, αφίξεις επισκεπτών και έσοδα, είναι πολύ θετικές, ειδικά για την Αθήνα που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ως προορισμός, τόσο για αναψυχή, όσο και για επαγγελματικά ταξίδια.



Η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων, το πλεονέκτημα της ασφάλειας που διατηρεί η Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνετέλεσαν όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Ειρήνη Τόλη στην επιτυχή διεκδίκηση συνεδρίων από το εξωτερικό για τη διεξαγωγή τους στη χώρα μας.



Τα οφέλη για την οικονομία, αλλά και τους επιχειρηματικούς τομείς που στηρίζει ο συνεδριακός τουρισμός (διαμονή, οπτικοακουστικά μέσα, κατασκευαστικός κλάδος, εστίαση κ.ά) είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρίστα.



Σύμφωνα με το HAPCO, πρόκειται για επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, που ξοδεύουν έως και 7 φορές περισσότερα χρήματα συγκριτικά με τον τουρίστα που έρχεται για διακοπές με οργανωμένο πακέτο και συγκεκριμένο budget. Κατά μέσο όρο, η δαπάνη του επισκέπτη που έρχεται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου εκτιμάται σε 1.900 ευρώ, ενώ ο άμεσος τζίρος από ένα μέσο συνέδριο υπολογίζεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ. Η δαπάνη ενός απλού επισκέπτη εκτιμάται στα 690 ευρώ.



Όλα τα παραπάνω γίνονται όμως ελλείψει συνεδριακών χώρων, και όπως τονίζει η διοίκηση του HAPCO, χωρίς τη στήριξη του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Αθήνα μόνο το Μέγαρο Μουσικής μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο συνέδριο, ενώ υπάρχει και η εναλλακτική του Metropolitan Expo, που λειτουργεί ωστόσο περισσότερο ως εκθεσιακός χώρος.



Όσον αφορά τα σχέδια για την κατασκευή συνεδριακού κέντρου στην πρωτεύουσα (είχε εξεταστεί η μετατροπή του σταδίου tae kwon do στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Φαλήρου σε συνεδριακό κέντρο) έχουν μείνει εδώ και χρόνια στα χαρτιά.



Αν και η Ελλάδα, όπως έδειξαν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του International Congress and Convention Association (ICCA) κερδίζει έδαφος και κατατάσσεται στους 25 πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως για την πραγματοποίηση συνεδρίων, δεν έχει τις υποδομές να προσελκύσει μεγάλες διοργανώσεις.

Αντίθετα χώρες όπως η Ισπανία, η Τουρκία, η Αυστρία και η Γερμανία κερδίζουν έδαφος.