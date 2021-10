«Ελ Ντοράντο» για την Ελλάδα η έρευνα για τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τεράστια ποσά δαπανώνται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα γύρω από τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ μεταξύ των 10 ευρωπαϊκών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται και μια ελληνική. Η έρευνα γύρω από τις μπαταρίες, αλλά και η ανακύκλωσή τους, καθώς και γενικότερα τα ηλεκτρονικά συστήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αποτελούν ένα «Ελ Ντοράντο» για την Ελλάδα.

Τα παραπάνω επισήμανε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ((Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, www.heliev.gr), δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, μιλώντας στο 5ο συνέδριο «Sustainability Summit for South-east Europe and the Mediterranean» του «Economist».

«Αν και η Ελλάδα έχασε το στοίχημα της αυτοκίνησης, λόγω μικρού μεγέθους της αγοράς της, ωστόσο στο νέο πλαίσιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί η χώρα μας να καταστεί προμηθευτής υποσυστημάτων (TIER2 και TIER3 supplier) και λογισμικού για τις μπαταρίες, αλλά και όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα των αυτοκινήτων, στα πρότυπα της Κροατίας» εκτίμησε ο δρ Μπεκιάρης και επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι «είναι η ώρα στην Ελλάδα να επενδύσουμε έξυπνα, ώστε να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στο νέο γίγνεσθαι».