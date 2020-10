Αισιόδοξη η JPMorgan για τα ομόλογα της Τουρκίας

Το κορυφαίο στέλεχος της JPMorgan στην Τουρκία σημείωσε ότι το momentum από την πώληση διεθνώς του χρέους της κυβέρνησης θα διαχυθεί πιθανότατα στον εταιρικό δανεισμό, δεδομένου ότι η χώρα δεν εκμεταλλεύτηκε την φετινή άνθιση στην προσφορά Eurobonds αναδυόμενων αγορών.

«Με αυτή τη συμφωνία, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές θα ανοίξουν ξανά για τις τουρκικές εκδόσεις», δήλωσε ο Mustafa Bagriacik, επικεφαλής του γραφείου για την Τουρκία και το Αζερμπαιτζάν. «Αναμένουμε ότι το ενδιαφέρον για την αγορά χρέους της Τουρκίας θα επανέλθει το επόμενο έτος καθώς οι διεθνείς επενδυτές βλέπουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην οικονομία».

Από την κατάρρευση της λίρας πριν από 2 χρόνια, η προσοχή, σε ό,τι αφορά τις τουρκικές εταιρείες, στράφηκε στην απομόχλευση -ή αλλιώς τη μείωση χρέους- καθώς οι επιχειρήσεις συγκέντρωσαν ρευστότητα και επιχείρησαν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Κάποιες επιχειρήσεις αγωνίζονται τώρα να αποπληρώσουν το αποτιμημένο σε ξένο νόμισμα χρέος, γεγονός που οδηγεί σε αναδιαθρώσεις δανείων δεκάδων δισ. δολαρίων.

Για να γίνει ευνοϊκό για την Τουρκία το αίσθημα της αγοράς, οι αρχές θα πρέπει να περιορίσουν τις ολοένα και αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τον διψήφιο ρυθμό πληθωρισμού που ενέτεινε τις πιέσεις για τη λίρα.

Τα ανορθόδοξα μέτρα για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού απώθησαν τους επενδυτές, οδηγώντας το τουρκικό νόμισμα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες εκροές από το τουρκικό χρέος και μετοχές σε διάστημα άνω των 10 ετών.

Unorthodox measures to soften the economic impact of the coronavirus outbreak have been a turnoff for international investors, sending the currency to record lows and prompting the biggest outflows from Turkey’s debt and equity markets in more than a decade.

«Τα σωστά βήματα στις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές θα προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές», είπε ο Bagriacik. «Καθώς η χώρα θα εφαρμόζει φιλικές προς την αγορά πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση, ελπίζω ότι ο κόσμος πρώτα θα επενδύσεις σε assets σταθερού εισοδήματος και μετά θα μετακινηθεί σε εγχώριες μετοχές».

Ο Bagriacik δεν είναι ο μόνος που υιοθετεί πιο αισιόδοξη στάση. Την περίοδο πριν τις εκροές της εβδομάδας έως τις 8 Οκτωβρίου, ξένοι επενδυτές επέλεγαν τουρκικές μετοχές και ομόλογα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν 3 ετών.