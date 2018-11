Φ. Καραβίας: Αισιόδοξος για τις επιχειρήσεις και τα κόκκινα δάνεια

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι μπροστά από την επίτευξη των στόχων των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν θέσει σε επίπεδο τριετίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο το Go International.



Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι η ΤτΕ επεξεργάζεται σχέδιο για μείωση των κόκκινων δανείων, ο κ. Καραβίας απάντησε ότι κάθε λύση που συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, μετά από συζήτηση και αξιολόγηση από τις εποπτικές Αρχές, είναι επιπλέον ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο των τραπεζών προς την κατεύθυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι έχει έρθει η ώρα οι τράπεζες, πέρα από την κληρονομιά της κρίσης, τα κόκκινα δάνεια, να επικεντρωθούν στο βασικό έργο τους που είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας, κάτι που ήδη κάνει η Eurobank με σειρά πρωτοβουλιών και νέες χρηματοδοτήσεις.



«Υπάρχουν πολλές υγιείς, βιώσιμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικά προιόντα και ανταγωνίζονται ξένες επιχειρήσεις από χώρες όπως η Γερμανίας, οι ΗΠΑ κ.λπ. Στηρίζουμε αυτές τις επιχειρήσεις και είμαστε περήφανοι στη Eurobank που συνεργαζόμαστε μαζί τους» τόνισε ο κ. Καραβίας.



Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 14 κορυφαίοι διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι από τέσσερεις ηπείρους με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου και δεκάδες επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό που διερευνούν τη δυνατότητα εμπορικών συμφωνιών μέσω περίπου 3.000 στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Go In Thessaloniki, το οποίο διοργανώνει η Eurobank.



Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μεταξύ 120 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και 60 ξένων εισαγωγέων από 20 χώρες, εκ των οποίων είναι πελάτες των 14 τραπεζών-μελών Trade ClubAlliance, του πρώτου Παγκόσμιου Ψηφιακού Δικτύου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τράπεζες και εκτείνεται ήδη σε περισσότερες από 50 χώρες.



Πέραν των 60 αγοραστών που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο Go In Thessaloniki, ακόμη 80 επιχειρήσεις του εξωτερικού πρόκειται να εκπροσωπηθούν στις συναντήσεις από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται (Trade Corridor).



Η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπούνται, αποκλειστικά, στο TradeClub Alliance από τη Eurobank, ένα από τα πρώτα μέλη του TCA και με πρωτοβουλία της Eurobank φιλοξενήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα οι εργασίες της 3ης Γενικής Συνέλευσης του TCA, του ανώτατου συντονιστικού οργάνου του TCA.